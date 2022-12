Nov udarec za Cristiana Ronalda

Po koncu svetovnega prvenstva so pri Sofascoru izbrali tudi najslabšo enajsterico tega prvenstva. Pri njenem določanju so upoštevali statistične izkupičke posameznih nogometašev, ki so v Katarju odigrali vsaj štiri tekme. Najbolj zveneče ime med enajstimi najslabšimi je Portugalec Cristiano Ronaldo, ki je na prvenstvu dosegel le en gol, zdaj že nekdanji portugalski selektor Fernando Santos, pa ga je na zadnjih dveh tekmah izločil iz prve postave. Ronaldo je najverjetneje odigral svoje zadnje svetovno prvenstvo, s 196 nastopi in 118 zadetki pa ostaja portugalski rekorder.

Ronaldo si je na Sofascore prislužil oceno 6,46. V najslabši enajsterici se je med drugim znašel tudi član ekipe svetovnih prvakov, Argentinec Lautaro Martinez. Napadalec Interja je na prvenstvu odigral 148 minut, na katerih pa se ni vpisal med strelce, prislužil si je oceno 6,35. Zaigral ni le na dveh tekmah argentinske izbrane vrste.

V najslabšo enajsterico je bil uvrščen tudi Lautaro Martinez. Foto: Reuters

Za najslabšega vratarja so razglasili Senegalca Edourada Mendyja, ki je prejel sedem golov, zaradi slabših predstav pa je 30-letni vratar že pred prvenstvom ostal brez mesta prvega vratarja Chelseaja. Poleg Ronalda, Martineza in Mendyja so bili v najslabšo enajsterico uvrščeni še naslednji obrambni igralci: Američan Sergino Dest, Poljaka Kamil Glik in Bartosz Bereszyński ter Senegalec Abdou Diallo. V zvezni vrsti pa so se med najslabše zavihteli Avstralca Jackson Irvine in Mathew Leckie, ob njima pa še Korejec Hwang-In in Švicar Ruben Vargas.

