Pred začetkom svetovnega prvenstva so se nogometaši Olimpije, med katerimi vlada izjemno vzdušje, dogovorili za stavo. Ob simboličnem finančnem vložku v višini desetih evrov je vsak napovedal svojega favorita za naslov svetovnega prvaka.

Timi Max Elšnik je brez pomislekov izbral Brazilijo. Bil je prepričan, da ima selecao največje možnosti za osvojitev že šeste zvezdice, a mu je nato načrte v četrtfinalu pokvarila Hrvaška. Ravno tista reprezentanca, ki je v Katarju branila srebro, a nato v polfinalu naletela na razigrano Argentino z izjemnim Lionelom Messijem. S superzvezdnikom, ki ga kapetan Olimpije že vrsto let občuduje in zelo spoštuje.

Lionel Messi je na štirih zaporednih tekmah svetovnega prvenstva prispeval zadetek in podajo. V polfinalu se je izkazal proti Hrvaški. Foto: Reuters

"Pesti stiskam za Messija. Želim si, da bi končno osvojil svetovno prvenstvo. Tako bi prejel vse lovorike in se zacementiral kot najboljši nogometaš vseh časov. Bo pa zelo težko. Francija je izjemno močna in izkušena. So aktualni prvaki, imajo kakovostne igralce. Zdaj prebiram, da bi se lahko morda za finale vrnil še Benzema. Tudi če bi vstopil s klopi, bi bil to ogromen plus za Francijo. Če imaš na voljo še takega mojstra, je to velika pridobitev. Francija ima boljšo ekipo, Argentinci pa so pokazali zobe tekmecem z bojem in individualnimi sposobnostmi Messija, s katerimi so prišli tako daleč. V finalu bi lahko bilo še zelo zanimivo, napovedujem zmago Argentine, a … Saj ste videli, kaj se letos dogaja v Katarju, da je to prvenstvo presenečenj," je opozoril na veliko presenečenj. Manjkalo jih ni ne v skupinskem ne v izločilnem delu.

"Sploh nisi vedel, kaj pričakovati"

Maroko je postal prva afriška država, ki je nastopila v polfinalu SP. Foto: Reuters Številne svetovne nogometne velesile so doživele nepričakovane udarce. Elšnik je mnenja, da so se ti dogajali tudi zaradi nenavadnega termina, saj je svetovno prvenstvo v Katarju prvo v zgodovini, ki poteka v zimskih mesecih.

"Pozna se, da se igra v drugem terminu in da je bilo dosti igralcev poškodovanih. Udeleženci so prišli neposredno iz ligaških tekmovanj. V preteklosti je bilo boljše za njih, saj so na prvenstvo prišli spočiti. Poleti so imeli pred prvenstvom vsaj nekaj tednov premora, zdaj pa so takoj vrženi v ogenj. Potem pa vidimo, kako je Maroko prišel zelo daleč, kako je Japonska premagala nekaj izjemnih reprezentanc in še bi lahko naštevali. V skupinskem delu je bilo najhuje. Tam sploh nisi vedel, kaj pričakovati," so Elšnika iz dneva v dan presenečali rezultati in neprijetne usode favoritov.

Doffo si je privoščil hrvaške soigralce

Argentinec Agustin Doffo je pomagal Olimpiji do naslova jesenskega prvaka. "Doffo je na naši interni stavnici edini glasoval za Argentino. In le eden izmed soigralcev je stavil na Francijo. Tako imamo dva finalista. Sam sem mislil, da bo uspelo Braziliji, a nekaj so želje, drugo pa realnost.'' Foto: Nik Moder/Sportida Z nepričakovanim spodrsljajem je v prvenstvo vstopila tudi Argentina. Izgubila je proti Savdski Arabiji (1:2), a se nato pobrala in začela premagovati tekmece. Elšnik se dobro spominja, kako čustveno in nervozno je vse skupaj doživljal strasten navijač gavčev, njegov soigralec iz Argentine Agustin Doffo.

"Joj, kako je bil šele pod stresom proti Nizozemski. Takrat je bilo zelo živčno. Argentinci so pač zelo čustveni, vse dojemajo z neverjetno mero čustev in vsega skupaj. Je bilo pa Doffu zelo všeč, ko je Argentina premagala Hrvaško in je lahko zbadal hrvaške soigralce. Pa tudi Portugalce, ki so nepričakovano izpadli proti Maroku," se je nasmejal 24-letni Štajerec, zaljubljen v zeleno-beli dres, s katerim je v jesenskem delu kraljeval v 1. SNL.

Messi je fenomen svetovnega nogometa

Če bo hotel Kylian Mbappe ubraniti svetovni naslov, bo moral v finalu premagati klubskega soigralca Lionela Messija. Foto: Guliverimage Kar zadeva dozdajšnji del prvenstva, je na slovenskega reprezentanta največji vtis naredil Messi.

"Kaj vse počne pri 35 letih! Ljudje pozabljajo, koliko starejši je od Mbappeja. Če bi imel Messi poleg sebe tako dobro reprezentanco, kot jo imajo Francija, Anglija, Brazilija, ne nazadnje tudi Portugalska, ki imajo po imenih neprimerno močnejše zasedbe od Argentine, bi mu bilo še lažje. Tako pa jih vseeno drži nad vodo, zato je Messi zame prvi junak prvenstva," se nagiba k mnenju, da bi lahko kapetan Argentine, ki nosi "sveto" številko 10, prejel priznanje za najboljšega nogometaša prvenstva.

Cristiano Ronaldo je svetovno prvenstvo začel z zadetkom proti Gani (in svetovnim rekordom, saj je postal prvi nogometaš, ki je zadel v polno na petih zaporednih SP), končal pa ga je v solzah po izpadu v četrtfinalu proti Maroku. Foto: Reuters

Ronalda očitno dohitela leta

Mladi napadalec Portugalske Goncalo Ramos je proti Švici dosegel kar tri zadetke. Foto: Reuters Tako je, kar zadeva junake. Kdo pa ga je najbolj razočaral? "Sliši se klišejsko, a največji osmoljenec je Cristiano Ronaldo. Veliko so pljuvali po njem, res se mu ni posrečilo na tem prvenstvu. Njegova kariera se je v teh letih obrnila navzdol. S tistim intervjujem v Angliji si ni naredil usluge, še manj z načinom, kako se je poslovil od kluba. Težko je iti tako na SP in se osredotočati na nogomet. Potem je padel iz prve postave Portugalske, statistično prejemal slabe ocene za svoje nastope. V mojih očeh je razočaral, že zato, ker je eden izmed največjih nogometašev. Od njih pa se pričakuje, da bodo sami reševali tekme, a so ga očitno dohitela leta. Pokazalo se je, da je morda napočil čas za slovo, Portugalska pa ima na drugi strani zelo kakovostno mlado reprezentanco," je prepričan, da se Portugalski po odhodu 37-letnega Ronalda za prihodnost izbrane vrste ni treba bati.

Ne nazadnje je to dokazal tudi Goncalo Ramos. Še lani je podobno kot Elšnik igral na evropskem prvenstvu do 21 let v Sloveniji, na tem SP pa zablestel proti Švici in na dvoboju osmine finala dosegel kar tri zadetke. "Čar nogometa je v tem, da se pri njem zadeve spreminjajo iz dneva v dan. Vedno moraš biti pripravljen na vse, kar na tvoji poti pade pred tebe. Ramosu je cena po tem dosežku zelo zrasla," prebira, da bi lahko mladi napadalec Benfice nadaljeval kariero na Otoku, zanj pa angleški velikan ponuja več kot sto milijonov evrov.

Privoščil bi Hrvatom, a mu je všeč tudi zgodba Maroka

35-letni Lionel Messi bo svojo zadnjo tekmo na SP odigral v nedeljo, dve leti starejši Luka Modrić pa dan prej. Foto: Reuters Zrasle so tudi tržne vrednosti nekaterih nogometašev Hrvaške in Maroka, ki jih v soboto čaka obračun za tretje mesto. Zlasti mladega branilca Joška Gvardiola in maroškega zveznega igralca Sofyana Amrabata.

"Sosedom bi privoščil, da zmagajo. Na Hrvaškem imam veliko prijateljev in soigralcev, mi je pa zelo lepa tudi zgodba Maroka. Ta medalja bi jim dosti pomenila. Obe ekipi bosta zaigrali na vso moč, tako da se že veselim tekme," je povedal glede spopada za bron, ki se bo v Katarju v soboto začel ob 16. uri.

Dan pozneje se bo odločalo še o svetovni kroni. Francija ima priložnost, da kot prva reprezentanca po 60 letih (nazadnje je to uspelo Braziliji) ubrani svetovni naslov, Argentina pa lovi svojo prvo zvezdico po 36 letih. Obe velesili bosta naskakovali tretji naslov svetovnega prvaka, tako da se obeta resnični spektakel. Elšnik je prepričan, da bodo imeli ljubitelji nogometa kaj videti.

S kapetanom Olimpije smo se pogovarjali tudi o jesenskem delu, v katerem so si zmaji priigrali veliko prednost. Intervju s 24-letnim slovenskim reprezentantom si boste lahko prebrali v soboto.