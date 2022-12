Pred finalom odprto veliko vprašanje: se francoski zvezdnik vrača v Katar?

Tik pred začetkom svetovnega prvenstva so v francoski izbrani vrsti doživeli hud udarec, saj se je na enem izmed zadnjih treningov že v Katarju poškodoval prvi zvezdnik ekipe Karim Benzema, ki je začutil bolečino v stegenski mišici, zdravniki pa so mu takrat predpisali tri tedne počitka. Čeprav je imel manjše težave že pred odhodom v Katar, pa so v francoski izbrani vrsti do zadnjega upali na njegovo pomoč.

Karim Benzema se je poškodoval tik pred začetkom prvenstva, zdaj pa spet trenira. Foto: Reuters

Kljub poškodbi Benzemaja francoski selektor Didier Deschamps zanj ni iskal zamenjave. Francija je zaradi zdravstvenih razlogov na SP 2022 ostala brez kar šestih pomembnih igralcev (Paul Pogba, N'Golo Kante, Presnel Kimpempe, Christopher Nkunku, Mike Maignan in kot zadnji še Benzema), kljub okrnjeni zasedbi pa se je francoski selektor s svojo ekipo še drugič zapored na mundialu prebil v veliki finale, kjer bodo galski petelini branili naslov izpred štirih let.

Deschamps skrivnosten

Benzema je v času prvenstva v treh tednih uspešno saniral poškodbo in že trenira z ekipo Real Madrida, zato se je po sredini zmagi Francije hitro porajalo vprašanje, ali se bo Franciji do nedelje v Katarju pridružil tudi zvezdnik madridske ekipe. Benzema je namreč še vedno registriran in na širšem seznamu francoskih reprezentantov, ki imajo pravico zaigrati v Katarju. Vprašanje o vrnitvi Benzemaja so po novinarski konferenci po koncu tekme z Marokom zastavili tudi Deschampsu, ki je ob tem le globoko zavzdihnil, se prikrito nasmejal in dejal: "Raje ne bi odgovarjal na to vprašanje. Naslednje vprašanje, prosim," je bil jedrnat prvi mož Francozov.

Malenkost bolj zgovoren je bil francoski selektor o tem vprašanju med skupinskim delom prvenstva, čeprav tudi takrat ni bil jasen pri svojem odgovoru. "Vav. Ne vem točno, kaj bi rekel, o tem trenutno ne razmišljam. Vidim, da vi veliko več veste o celotni situaciji, a jaz iskreno nisem spremljal, kdo in kaj se je govorilo v tem času," je takrat dejal Deschamps.

Kylian Mbappe se je v Katarju petkrat vpisal med strelce, a na zadnjih dveh tekmah ni zadel. Foto: Guliverimage

Benzema, ki naj bi od svojega kluba po poročanju tujih medijev že dobil zeleno luč za odhod v Katar, je za Francijo odigral 97 tekem, na katerih je dosegel 37 golov, zaradi vpletenosti v spolni škandal in izsiljevanje pa je prejemnik Ballon d'Or izpustil tudi zadnje prvenstvo v Rusiji. Kljub izjemni kakovosti zvezdnika Real Madrida pa so Francozi v Katarju uspešno zapolnili vrzel v napadu, Kylian Mbappe se je do zdaj petkrat vpisal med strelce, Olivier Giroud pa štirikrat, ob tem pa so razpoloženi tudi preostali francoski strelci, v sredo sta se pod zadetka podpisala Theo Hernandez in Randal Kolo Muani.

Čeprav je težko pričakovati, da se bo Benzema tik pred koncem prvenstva vrnil v zasedbo Francije, pa je že dobil povabilo Francoske nogometne zveze, da si v živo ogleda nedeljski spektakel v Katarju, a se 34-letni zvezdnik na vabilo, vsaj javno, še ni odzval. Je pa na družbenih omrežjih čestital svojim reprezentančnim kolegom za uvrstitev v veliki finale.

