Francoski zvezdnik po uvrstitvi v finale navdušil z ganljivo potezo #video

Francoska nogometna reprezentanca je postala prva ekipa po Braziliji leta 1998, ki bo v dveh zaporednih svetovnih prvenstvih igrala v velikem finalu. Francozi so v drugem polfinalu z 2:0 ugnali Maroko in se bodo v nedeljskem finalu pomerili z Argentino. "Prisotnih je veliko čustev in ponosa," je bil po zmagi navdušen francoski selektor Didier Deschamps.

Francozi, prvaki iz leta 2018, bodo v nedeljo branili naslov proti Argentini, potem ko so si v polfinalu z goloma Thea Hernandeza in Randala Kolo Muanija zagotovili zmago proti Maroku na stadionu Al Bayt. Francoski selektor Francoski selektor Didier Deschamps je po zmagi govoril o svojih "čustvih in ponosu", potem ko so se Les Bleus drugič zapored uvrstili v finale svetovnega prvenstva. "Prisotnih je veliko čustev in ponosa. Za nas je bil to logično ogromen korak in zdaj nas čaka še eden. Skupaj smo že mesec dni, ni nam vedno enostavno, a prebili smo se v finale. Do zdaj sem zares užival in moji nogometaši so bili nagrajeni za svoje trdo delo," je v prvem komentarju po polfinalu dejal francoski selektor Deschamps.

"Do zdaj sem zares užival in moji nogometaši so bili nagrajeni za svoje trdo delo," je dejal Deschamps. Foto: Reuters

54-letni Francoz je postal šele četrti selektor, ki je svojo reprezentanco popeljal do zaporednih finalov svetovnega prvenstva, po Vittoriju Pozzu z Italijo (1934, 1938), Carlosu Bilardu z Argentino (1986, 1990) in Franzu Beckenbauerju z Nemčijo (1986, 1990).

"To so uresničene otroške sanje"

Francija želi postati prva ekipa v zadnjih 60 letih, ki bi ji na dveh svetovnih prvenstvih uspelo osvojiti naslov prvaka prvič po dvojni zmagi Brazilije v letih 1958 in 1962. "Neverjetno je. Igrati dva finala zapored je neverjetno. Opravili smo odlično delo, a bilo je težko, Maroko je res odlična ekipa. Zdaj nas čaka finale proti Argentini, vemo, da bo to odlična tekma in res bomo garali za zmago. Trenutno se počutim neverjetno, samo užival bom s svojo družino, vsemi igralci in tudi trenerjem," je bil presrečen strelec prvega zadetka Francije Theo Hernandez.

Randal Kolo Muani je z zadetkom v 79. minuti potrdil zmago Francije. Foto: Reuters

Navdušen je bil tudi Randal Kolo Muani, ki je v 79. minuti potrdil zmago Francije. "To so uresničene otroške sanje in še vedno se nisem prebudil. Res smo lahko ponosni nase. Ves čas smo bili odločni v igri v obrambi, nato pa smo z drugim zadetkom tekmo končali. Trenutno se še ne zavedam, kaj nam je uspelo. Upal sem, da bomo prišli zelo daleč, a realnost je nekaj drugega. Zdaj nas čaka še finale, za katerega vemo, da se ga ne igra, ampak zmaga," je bil zadovoljen 24-letni Francoz. Ta je zadel po vseh 44 sekundah, potem ko je vstopil v igro. To je bil tretji najhitrejši gol, ki ga je kadarkoli dosegel rezervist na tekmi svetovnega prvenstva, po Ebbeju Sandu za Dansko proti Nigeriji v osmini finala leta 1998 (26 sekund) in Richardu Moralesu za Urugvaj proti Senegalu v skupinskem delu 2002 (16 sekund).

Francija je zmagala na vseh sedmih izločilnih tekmah svetovnega prvenstva od začetka prvenstva 2018. V zgodovini svetovnih prvenstev je daljši zmagovalni niz v izločilnih tekmah imela le Brazilija od leta 1958 do 1970, ko je nanizala devet zaporednih zmag. Ta rekord bi galski petelini lahko izenačili z zmago v finalu.

Mabppe tolažil velikega prijatelja Hakimija

Za ganljivo potezo sta po koncu polfinala, po katerem so Francozi tolažili razočarane Maročane, poskrbela Kylian Mbappe in Achraf Hakimi, ki sta si po koncu izmenjala drese in si jih v znak spoštovanja in podpore eden do drugega tudi oblekla. Mbappe in Hakimi sta velika prijatelja zunaj igrišč ob enem pa tudi soigralca pri PSG-ju. Mbappe je Hakimija na igrišču poiskal tudi takoj po zadnjem sodniškem žvižgu in mi takoj namenil objem in besede tolažbe.

Kylian Mbappe si je nadel dres velikega prijatelja. Foto: Reuters

