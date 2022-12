Argentinski ljubitelji nogometa so preplavili ulice in pozdravili veliko zmago reprezentance na SP 2022.

Argentinski ljubitelji nogometa so preplavili ulice in pozdravili veliko zmago reprezentance na SP 2022. Foto: Reuters

Argentinski nogometni navijači izžarevajo posebno strast. Ko so njihovi ljubljenci v polfinalu svetovnega prvenstva v Katarju nadigrali Hrvaško (3:0), so si privrženci gavčev dali duška v domovini. Ulice so postale pretesne za vse, Lionel Messi in druščina so poskrbeli za delirij. Vroče pa je bilo tudi na Hrvaškem, kjer so razočarani navijači po bolečem porazu našli tolažbo v sobotni tekmi za bron.

🔖⚽️🇦🇷3-0🇭🇷 Argentina fans gather in central Buenos Aires to celebrate victory: Thousands of Argentina fans gather in the Plaza de la República in central Buenos Aires to celebrate the 3-0 victory over Croatia in the World Cup semi-finals. Two-times world champions Argentina pic.twitter.com/dQvCwGgGoc — worldnews24u (@worldnews24u) December 13, 2022

Domovina tanga je priča izjemni nogometni vročici. Vse skupaj spominja na leto 2014, ko je Argentino od svetovnega naslova delila le še ena zmaga. Takrat je v Braziliji pokleknila na zadnji stopnički, Lionel Messi je zapravil lepo priložnost za največjo lovoriko, ki mu še manjka v razkošni zbirki.

Argentina fans in Buenos Aires sing Messi's name after the win 🇦🇷🎉 #WorldCupWatchParty



(via @claudioalfaroar)pic.twitter.com/6dVbW6e1HK — FOX Soccer (@FOXSoccer) December 13, 2022

Ko je 35-letni kapetan proti Hrvaški blestel na zelenici, podiral rekorde in si še utrdil sloves enega od največjih kandidatov za najboljšega igralca turnirja, je navijače tako v Katarju, na dvoboju proti Hrvaški na stadionu Lusail jih je bilo blizu 40 tisoč, kot tudi v domovini spravil v nepopisen delirij.

Fotogalerija slavja v Buenos Airesu, foto Reuters:

1 / 10 2 / 10 3 / 10 4 / 10 5 / 10 6 / 10 7 / 10 8 / 10 9 / 10 10 / 10

''Messi je dvignil glavo, pogledal na uro in ustavil čas. S potrpljenjem, odrekanjem in zbranostjo je nacionalna selekcija premagala Hrvaško s 3:0. Kapetan se je podredil ekipi in poskrbel za čudovit zadetek," je njegove čarovnije opisal argentinski časnik La Nacion.

Argentina fans in Buenos Aires are loving it 🇦🇷🎉 #WorldCupWatchParty pic.twitter.com/p4ADNSbn1G — FOX Soccer (@FOXSoccer) December 13, 2022

Zvezdniku PSG se klanja svet, največji športni mediji na svetu kar tekmujejo v tem, kdo ga bo opisal z lepšimi in mogočnejšimi besedami. ''Messi ni bil še nikoli tako maradonski. Messi je spektakel. To je še ena njegova pravljica,'' so na primer zapisali pri osrednjem italijanskem športnem dnevniku La gazzetta dello Sport.

Pri Obelisku v Buenos Airesu je pozno v noč rajalo na tisoče strastnih nogometnih navdušencev. Foto: Reuters

Argentinski kapetan igra na svetovnem prvenstvu v Katarju v imenitni formi, z Argentino pa se je še drugič v karieri prebil v veliki finale. ''Argentina je le še korak od večnosti,'' sporoča dnevnik Clarin iz Buenos Airesa. Evforija je doživela nov vrhunec. Na trgu Plaza de la Republica je dvoboj pri slovitem Obelisku, ki je bil postavljen leta 1936 ob 400-letnici ustanovitve Buenos Airesa, spremljalo več sto tisoč navijačev!

Argentino od tretjega naslova svetovnega prvaka v nogometu loči le še ena zmaga. V finalu jih čaka zmagovalec današnjega obračuna med Francijo in Marokom. Foto: Reuters

Država je v ekstazi, temperamentni nogometni navdušenci, teh v državi s skoraj 50 milijoni prebivalcev resnično ne manjka, so se preselili na ulice, kjer so proslavili izjemen uspeh gavčev. Začela se je zabava, ki bo trajala vse do nedelje, nato pa si bo dežela dvakratnih svetovnih prvakov grizla nohte ob spremljanju velikega finala.

Hrvati našli tolažbo v sobotnem izzivu

Na Hrvaškem, kjer tudi vlada navijaška evforija, a jo ljubitelji nogometa v primerjavi s tistimi v Južni Ameriki doživljajo v zimskih razmerah, so se stežka sprijaznili s porazom v polfinalu. Ni jih bilo malo, ki so dežurnega krivca za neuspeh proti Argentini (0:3) iskali v sodniku. Sporna se jim je zdela najstrožja kazen, ki jo je dosodil Italijan Daniele Orsato po padcu Juliana Alvareza.

V hrvaški prestolnici je v teh dneh zelo evforično. Foto: Reuters

V Zagrebu je bil Evropski trg, na katerem so v hrvaški prestolnici na prostem v živo spremljali prejšnje tekme Dalićeve čete, premajhen za vse. Tako je bil skupinski ogled tekme tokrat na Trgu bana Jelačića, kjer je bilo še kako vroče. Ni manjkalo pirotehničnih vložkov, prireditelji pa so pred začetkom dogodka morali umakniti adventne okraske, ki jih v teh tednih ne manjka v središču Zagreba.

Na Trgu bana Jelačića se je zbralo ogromno ljubiteljev nogometa, ki pa niso dočakali niti enega zadetka hrvaške izbrane vrste. Foto: Reuters

Po tekmi so si privrženci celili rane z mislijo, kako se bo slajše posloviti od svetovnega prvenstva z zmago kot pa z morebitnim porazom v nedeljskem finalu. Hrvaška bo tekmeca za sobotno tekmo za tretje mesto dobila danes, za bron se bo pomerila s poražencem obračuna med Francijo in Marokom. Zmagovalca čaka nedeljski spektakel na Lusailu proti Argentini!