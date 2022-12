Sredin večer je po več francoskih mestih minil v znamenju proslavljanja polfinalne zmage galskih petelinov nad Marokom (2:0), pa tudi spopadov z navijači Maroka, ki so upali na zgodovinski preboj afriške reprezentance v finale.

Po pisanju Sky News je bil v Montpellieru po polfinalu svetovnega prvenstva ubit 14-letnik. Lokalni vladni urad je v uradni izjavi zapisal, da je dečka v sredo na jugu Francije nasilno zbil avtomobil. Najstnika so prepeljali v bolnišnico, a je tam pozneje umrl. V bližini tragičnega dogodka so našli vozilo, policija še preiskuje dogajanje.

Francoski in maroški navijači so se spopadli tudi v Parizu, kjer je zmago branilcev naslova proslavljala množica ljudi.

As expected, some Moroccan fans seen rioting and looting in Paris, France.... #Morocco pic.twitter.com/W2fp7dCLe0 — Ojora Babatunde (@ojbsports) December 15, 2022

France supporters celebrate in the streets of Paris after the holders qualify for their second consecutive World Cup final, beating Morocco 2-0 in the semi-finals. | via Agence France-Presse (AFP) #WorldCup2022 pic.twitter.com/2tbqLoes9z — Daily Tribune (@tribunephl) December 15, 202

Napeto je bilo tudi v Lyonu.

#Lyon : expédition punitive de l’extrême droite après la qualification de la #France en finale de la #FIFAWorldCup. Des individus cagoulés cherchent à en découdre @lyonmag pic.twitter.com/RxNLKRHVnw — Lyon Mag (@lyonmag) December 14, 2022

#Lyon : la fête vire à l’émeute dans le centre-ville après la qualification de la #Franc en finale de la #FIFAWorldCup. Les pierres pleuvent sur les gendarmes, de multiples incendies volontaires sont à déplorer (🎥@JDANDOU @lyonmag ) pic.twitter.com/CEJAq6Os6c — Lyon Mag (@lyonmag) December 14, 2022

Znova o razgrajanju posameznikov poročajo iz Bruslja, kjer je imela policija precej dela.

Prizori iz Bruslja Foto: Guliverimage

One-third of the country’s population is of foreign origin; in Brussels, Belgians are the minority. pic.twitter.com/5aZtcHiRn3 — Amy Mek (@AmyMek) December 15, 2022

Foto: Guliverimage Foto: Guliverimage Foto: Guliverimage

Francozi bodo naslov svetovnih prvakov poskušali ubraniti v nedeljo ob 16. uri proti Argentini, na sobotni tekmi za 3. mesto pa se bosta pomerila Hrvaška in Maroko.