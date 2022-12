Hrvaška ogorčena, Argentinci med slavjem vrgli hrvaški dres v smeti

Argentinski nogometaši so si po veliki zmagi v polfinalu svetovnega prvenstva nad Hrvaško (3:0) dali duška. Med rajanjem in proslavljanjem v slačilnici so si privoščili potezo, ki je na Hrvaškem dvignila kar nekaj prahu. V smetnjaku je namreč končal eden izmed hrvaških dresov.

O tem, kako so Argentinci po preboju v finale svetovnega prvenstva pretiravali v slavju in si v slačilnici privoščili tudi dejanja, s katerimi so izkazali pomanjkanje spoštovanje do hrvaške reprezentance, danes poročajo številnih hrvaški mediji. Zmotil jih je posnetek, ki ga je prek socialnega omrežja TikTok s svetom delil Paulo Dybala.

O pomanjkanju spoštovanja s strani Argentincev je poročal tudi Večernji list. Foto: zajem zaslona Na njem se vidi, kako so številni hrvaški dresi, ki so jih prvi finalisti svetovnega prvenstva v Katarju prejeli po koncu dvoboja v že tradicionalni menjavi dresov, postali navijaški rekviziti. Gavči so jih pri slavju uporabljali kot šale, eden izmed njih pa je romal kar v koš za odpadke. Pozneje ga je iz smetnjaka pobral Cristian Romero, nogometaš Tottenhama, pri katerem igra skupaj z izkušenim hrvaškim reprezentantom Ivanom Perišićem, in ga zalučal v enega izmed soigralcev.

''Messi in druščina so se maščevali Hrvaški za poraz na prejšnjem SP v Rusiji. Takrat so se po porazu hitro odpravili v slačilnico in z nekaj izjemami sploh niso čestitali Hrvaški za zmago, tokrat pa so ponovno izkazali nepoštovanje,'' so po tem, ko so videli, kaj se je dogajalo s hrvaškimi dresi v slačilnici Argentine, zapisali pri hrvaškem športnem dnevniku Sportske novosti.