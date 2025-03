Zvezdnik Barcelone se je bahal in provociral. Sledil je brutalen odgovor Argentine.

Ko je brazilski reprezentant Raphinha pred gostovanjem v Argentini opravil intervju z legendarnim Romariom in napovedal, da bodo gavče razbili tako na igrišču kot tudi zunaj njega, če bo treba, s tem ni naredil usluge svoji reprezentanci. Argentinci so njegove besede razumeli kot provokacijo, še dodatno jim je zrasla želja, da jo zagodejo Braziliji na tekmi. Argentinski navijači so vzeli zvezdnika Barcelone na zob, gavči pa so z odlično predstavo vselej vroči spopad največjih rivalov dobili s kar 4:1 in poskrbeli, da je Raphinha izkusil enega najbolj neprijetnih večerov v karieri. Na dvoboju se je dogajalo marsikaj.

Iz brazilskega tabora so pred gostovanjem v Buenos Airesu prihajale optimistične napovedi. Za razliko od gavčev, ki so pogrešali poškodovana Lionela Messija in Lautara Martineza, so lahko petkratni svetovni prvaki računali na najmočnejšo zasedbo, v kateri so prednjačili trije napadalci madridskega Reala ter 28-letni zvezdnik Barcelone Raphinha. Ta je bil na srečanju deležen posebne pozornosti, saj so še kako odmevale njegove odločne in samozavestne besede, da bo Brazilija na vročem gostovanju na Monumentalu razbila Argentino. In to tako na igrišču kot tudi zunaj njega, če bo treba.

Med Raphinho in argentinskimi nogometaši se je na srečanju večkrat zaiskrilo. Foto: Reuters

"Takoj, ko je to izrekel, smo njegove besede poslali v našo skupino na Whatsappu," je za Globo pojasnil Leandro Paredes. 30-letni Argentinec, sicer član Rome, je tako dal vedeti, kako močno je napoved Raphinhe dvignila dodatno motivacijo gavčem. "Ni potrebe, da tako govoriš pred tekmo, še zlasti če tega ne znaš potrditi na igrišču. Mi raje govorimo na igrišču," je pojasnil Paredes.

Neokusno skandiranje navijačev Argentine, ki so ga pošiljali na klop in označili za k...inega sina:

Skupaj s soigralci je povsem nadigral Brazilijo in fanatične navijače na Monumentalu razveselil s prestižno zmago 4:1. Že po 12 minutah so gostitelji vodili z 2:0. Da je bilo veselje gostiteljev v Buenos Airesu še večje, so gavči po velikem skalpu proslavljali še zagotovljen preboj na SP 2026, kjer bodo branili naslov svetovnega prvaka.

Parades pokazal Rodrygu ničlo in mu dal misliti

Kaj pa Raphinha? Na srečanju se je naposlušal skandiranj in žaljivk argentinskih navijačev, Enzo Fernandez, ki se je tudi vpisal na seznam strelcev, pa mu je očital, da preveč govori. Na igrišču je vladalo naelektreno vzdušje. Ko je Rodrygo zbodel Paredesa z opazko, da igra slabo, mu je ta zabrusil, da se lahko za razliko od njega pohvali z dvema naslovoma južnoameriških prvakov (Copa America) in naslovom svetovnega prvaka. "Ti pa nimaš nič," mu je s prsti izrisal ničlo.

Kaj vse je pokazal Parades Rodrygu:

Rodrygo: “You’re very bad”



Parades: “I have 2 Copa America and 1 World Cup. You have zero”😭😭😭😂😂😂



Give it back to that Madrid fraud jhoor pic.twitter.com/wl3Qe1CXHx — DesmundOris (@Desmund_Oris) March 26, 2025

Da je Brazilce še bolj bolel poraz, je poskrbel vratar Emiliano Martinez. Pri vodstvu s 4:1 si je dal duška in si nekaj časa v svojem kazenskem prostoru uživaško podajal žogo s kolenom. Nato ga je prekinil selektor Lionel Scaloni in mu ukazal, naj prekine nepotrebno poniževanje.

Ko je Raphinha po koncu tekme zapuščal igrišče, se je zaiskrilo:

Raphinha leaving the pitch with Argentina players around him. pic.twitter.com/nYMt0hmlPX — Roy Nemer (@RoyNemer) March 26, 2025

Po koncu tekme je zavrelo na igrišču, saj se je Martinez namerno zaletel v Raphinha, marsikaj pa je imel nogometašu Barcelone pripomniti tudi Paredes. Zvezdnik Barcelone je hotel obračunati z Argentincema, a so ga soigralci, najbolj sta bila zaslužna Endrick in Joelinton, le umirili in odstranili z vročega območja.

Argentina je v velikem južnoameriškem derbiju pomendrala Brazilijo in si že zagotovila nastop na SP 2026. Foto: Reuters

"To je bilo sramotno," je po nepričakovano visokem polomu potožil kapetan Brazilije Marquinhos in se opravičil navijačem. Vse več je pozivov k odstopu selektorja Dorivala Juniorja, ki je vodil Brazilijo na 16 tekmah, a zmagal le na sedmih. Nekateri so iskali celo vzporednice s sramoto zaradi nepozabnega poraza leta 2014 v polfinalu svetovnega prvenstva z 1:7 proti Nemčiji.

"Morda bi, če bi bil danes z nami tudi Leo Messi, dosegli še dva ali tri zadetke več," je po dvoboju pripomnil Julian Alvarez, soigralec Jana Oblaka pri Atleticu, ki je prvi zatresel mrežo Brazilije – in to že po štirih minutah. S tem je še dodatno zbodel Brazilce, ki so doživeli enega najbolj bolečih porazov zadnjih let.