Simeone našel naslednika Oblaka, Atletico pripravlja zanimiv predlog

Slovenski vratar Jan Oblak brani barve Atletica že vse od leta 2014 in še vedno spada med najboljše vratarje na svetu. Pri 32 letih ostaja v izvrstni formi in ima s klubom sklenjeno pogodbo do poletja 2028, a pri madridskem velikanu nočejo ničesar prepustiti naključju, zato že dalj časa razmišljajo o nakupu mlajšega čuvaja mreže, ki bi nekoč nasledil Slovenca. Po poročanju Mundo Deportiva se je tako Diego Simeone zelo resno ogrel za 23-letnega Katalonca Joana Garcio, ki v tej sezoni izstopa na vratih Espanyola, Atletico pa ima tudi pripravljen predlog, ki bi šel na roko prvoligašu iz Barcelone.

"Obli, Oblak, ti si naš junak," je v nedeljo odmevalo v Stožicah iz grl navijačev Slovenije. Kapetan slovenske reprezentance Jan Oblak se je še enkrat več izkazal in podobno kot v Bratislavi zaklenil svoja vrata proti Slovaški. Sloveniji je pomagal do zagotovitve obstanka v ligi B lige narodov, zdaj pa se je vrnil v Madrid, kjer je po zadnjih neuspehih prisotne manj pozitivne energije.

S slovensko reprezentanco je uresničil spomladanski cilj. Slovenija ostaja v ligi B lige narodov. Foto: Aleš Fevžer

Bo Jana pri Atleticu nasledil Joan?

Jan Oblak je na zadnji tekmi za Atletico v tej sezoni prejel kar štiri zadetke in izgubil (2:4). Foto: Guliverimage Atletico je nanizal štiri tekme brez uspeha. Izpadel je iz lige prvakov (usoden je bil Real po izvajanju 11-metrovk), v domačem prvenstvu pa zaostal za vodilnim dvojcem. Navijače Atletica je zelo bolel zlasti zadnji poraz, ko je Simeonejeva četa po 70 minutah proti Barceloni vodila z 2:0, a nato po katastrofalnem zaključku na Metropolitanu izgubila z 2:4. Niz slabših rezultatov bo skušal Atletico v soboto prekiniti na gostovanju pri Espanyolu.

Naključje ali ne, ravno pred tem dvobojem se je katalonski športni časnik Mundo Deportivo razpisal o tem, kako se Atletico resno zanima za nakup mladega vratarja Espanyola Joana Garcio. Ta v tej sezoni močno izstopa v la ligi, saj je zbral največje število obramb (101). V povprečju torej slabe štiri na tekmo, ubranil pa je tudi dve najstrožji kazni. Čuvaj mreže, ki prihaja iz Katalonije, je star 23 let.

Joan Garcia je v tej sezoni v la ligi zbral največje število obramb med vsemi vratarji. Kar 101. Foto: Guliverimage

Od Jana Oblaka je torej mlajši kar devet let, v očeh Atletica pa velja za popolnega naslednika Škofjeločana. Ker pa Oblak še vedno navdušuje in spada med najboljše vratarje na svetu, o čemer lahko veliko pove tudi izkušeni Argentinec Juan Musso, ki je lani z Atalanto osvojil ligo Europa, zdaj pa je v Španiji z izjemo pokalnih srečanj prisiljen greti klop in se bo po koncu sezone očitno vrnil v Bergamo, bi se lahko rdeče-beli poslužili poslovnega predloga, ki bi ustrezal Espanyolu.

Zanj se zanimata tudi Barcelona in Arsenal

Diego Simeone že nekaj časa razmišlja o tem, kdo bi lahko v prihodnosti nasledil Jana Oblaka na vratih Atletica. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko Za Garcio so pripravljeni poleti ponuditi vsaj 25 milijonov evrov, vmes pa bi se lahko višina odškodnine še povečala na 30 milijonov evrov, če bi vratar Espanyola do poletja debitiral v članski reprezentanci Španije. Ker pa pri Atleticu še vedno močno zaupajo Oblaku, ki ostaja tudi velik ljubljenec občinstva, tako da skandiranja o "Obliju, Oblaku" glasno odmevajo tudi v Madridu, bi lahko Garcia po morebitni sklenitvi pogodbe z Los Colchoneros še vedno branil za klub iz Barcelone.

Atletico bi ga tako vsaj za eno sezono (2025/26) posodil Espanyolu, s tem pa bi se izognil nezadovoljstvu in stagniranju Katalonca, če bi prišel v Madrid že to poletje, nato pa se prelevil v vlogo drugega vratarja Atletica, obsojenega na življenje v Oblakovi senci in sedenju na klopi. Ta predlog bi bil lahko po poročanju Mundo Deportiva še kako zanimiv Espanyolu, ki je deležen velikega zanimanja za vročega vratarja, saj naj bi se zanj zanimala tudi Barcelona in Arsenal.

Tako bo v soboto na srečanju med Espanyolom in Atleticom še kako zanimivo, saj se bosta v vratarskem obračunu pomerila čuvaja mreže, ki bi ju lahko usoda v prihodnosti združila pri madridskem velikanu.