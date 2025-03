Kapetan slovenske nogometne reprezentance Jan Oblak je v karieri že večkrat rešil Slovenijo. V Bratislavi je z izjemnim posredovanjem v 43. minuti, ki bi znalo postati viralno na družbenih omrežjih, poskrbel, da se je dvoboj med Slovaško in Slovenijo končal brez zadetkov. "Če bi branil kdo drug, bi šla žoga po mojem strelu verjetno v mrežo," mu je Slovak Tomaš Suslov – Škofjeločan mu je ubranil dva zahtevna strela – namenil veliko pohvalo. Podobno je storil njegov selektor Francesco Calzona, ki je Oblaku namenil pomenljiv superlativ v svojem rodnem jeziku "grandissima".

Srečanje v Bratislavi, na katerem se je Jan Oblak prelevil v največjega junaka Kekove čete, je spremljala simbolika. Slovaški nogometaši že dolgo veljajo za sokole. Takšen je njihov dolgoletni vzdevek. Tako je pred srečanjem v čast reprezentantov nad zelenico poletel kar pravi dresirani sokol.

Pravi dresirani sokol je maskota na domačih reprezentančnih tekmah Slovaške. Foto: Guliverimage

Slovaška reprezentanca ga je v skladu s svojim vzdevkom želela posnemati. Tudi ona je želela proti Sloveniji poleteti visoko, a tega ni mogla narediti, saj se je pred njo znašel "oblak". Načrte ji je tako preprečil 32-letni Škofjeločan s priimkom Oblak. Slovaške sokole je torej prizemljil slovenski oblak. V bistvu kar slovenski zid, kot ga že dolga leta imenujejo privrženci Atletica.

Oblak za mnoge najboljši na svetu

Jan Oblak je v 43. minuti poskrbel za vrhunsko obrambo, najlepšo potezo srečanja. Foto: Guliverimage "Pričakovali smo težko tekmo. Nismo igrali na 0:0, a se je igrala prva tekma. Upam, da bomo v nedeljo doma zaigrali boljše in da bomo zmagali. Slovaška ni slaba ekipa, zato bomo morali pokazati veliko več, če želimo zmagati. Verjamem, da nam bo uspelo," je Oblak po "zaspanem" srečanju na Slovaškem povedal za SportKlub, kjer se ni mogel izogniti vprašanju o prekrasnem posredovanju, s katerim je proti koncu prvega polčasa ubranil zelo nevaren strel Tomaša Suslova.

Slovak je streljal neovirano z glavo in žogo že videl v mreži, a je sledila fantastična parada slovenskega kapetana. Preprečil je vodstvo Slovaške in si v očeh soigralcev samo še utrdil podobo enega najboljših vratarjev na svetu. Za mnoge je kar najboljši. To je denimo pred srečanjem v Bratislavi javno povedal Timi Max Elšnik, po njem pa še ožji sodelavec v obrambi Jaka Bijol. In verjetno ga skoraj ni slovenskega reprezentanta, ki ne bi mislil podobno.

Slovenska reprezentanca je postala prva izbrana vrsta, ki je proti Slovaški ohranila nedotaknjeno mrežo po 23. marcu 2024, ko so Slovaki izgubili proti Avstrijcem (0:2). Na naslednjih 13 tekmah so vselej zatresli mrežo tekmeca. Proti Janu Oblaku jim to ni uspelo. Foto: Guliverimage

Kako pa je Oblaku v 43. minuti uspelo doseči tako imenitno obrambo? "Vse se zgodi tako hitro, da o tem niti ne razmišljaš. Konec koncev je obramba moje delo. Ko ubraniš, je dobro, ko ne ubraniš, ni dobro. To je preprosta razlaga. Upam, da bo čez tri dni v Ljubljani pri meni enako, naši napadalci pa da bodo dosegli kak zadetek," je slovenski kapetan, ki se v zadnjem obdobju omenja v govoricah, češ da bi ga lahko poskušal v poletnem obdobju na Old Trafford pripeljati Manchester United, najprej spregovoril o svojem poslanstvu vratarja, nato pa še ciljih za nedeljsko povratno tekmo s Slovaško.

Suslov in Calzona z izbranimi besedami o Oblaku

Italijanski strateg Francesco Calzona je priljubljen na Slovaškem. Foto: Guliverimage Slovak Suslov, sicer nogometaš Verone, bi lahko na četrtkovi tekmi odločil zmagovalca, a ni znal premagati izvrstnega slovenskega vratarja. Imel je dve priložnosti, po eno v vsakem polčasu, največja pa je bila zagotovo tista v 43. minuti. "Žal mi je za obe priložnosti. Če bi branil kdo drug, bi bilo lahko drugače. Tako pa moram ostati miren in verjeti, da bom začel dosegati zadetke na naslednjih tekmah. Sloveniji je treba izkazati spoštovanje. Njena mreža se ni zatresla. A če bomo popravili igro v napadu, bomo v Ljubljani premagali Slovence," je po dvoboju napovedal 22-letni Slovak.

Slovaški SportNet je doživeto zapisal, da je Suslov v četrtek spoznal svojo novo nočno moro. To je podoba Jana Oblaka. Dodal je še, da so imeli Slovaki več priložnosti, a jim ni uspelo zadeti. Naleteli so pač na slovenski zid.

Oblaku je veliko pohvalo namenil tudi selektor Slovaške Francesco Calzona. Škofjeločan je namreč preprečil, da bi se nadaljeval niz tekem, na katerih je Slovaška vselej zatresla mrežo tekmeca. Ta niz se je tako končal pri številki 13. "Je izjemen vratar, resnični šampion," je poudaril italijanski strateg in Oblaku namenil pomenljiv superlativ v italijanskem jeziku "grandissima" ter dodal: "Takšne obrambe so del njegovega repertoarja. Škoda za nas, da jih je prikazal tudi proti nam."

V nedeljo bo v Stožicah še pestro

Ko je Slovenija nazadnje gostovala v Stožicah, je visoko izgubila proti Norveški. Foto: Aleš Fevžer Če Oblaku prejšnji teden marsikaj ni šlo po načrtih in je v klubskem svetu doživel boleča poraza proti Realu in Barceloni, po katerih je izpadel iz Evrope in si pridelal zaostanek za vodilnim dvojcem v la ligi, pa si je razpoloženje popravil v državnem dresu. V leto 2025 je tako v reprezentančnem dresu vstopil z odliko. Slovenija poskuša zadržati status v drugi najmočnejši skupini lige narodov, z remijem v Bratislavi (0:0) pa je še korak bližje uresničitvi cilja. V nedeljo bo namreč v Ljubljani računala na glasno podporo domačega občinstva, kar bi ji lahko pomagalo pri uresničitvi cilja.

Ker pa se na povratno tekmo zelo optimistično odpravljajo tudi gostje, ne glede na to, da sta verjetno branilca (Denis Vavro in Adam Obert) izgubljena za Stožice, bo v obračunu držav s podobnim imenom in zastavami še zanimivo. Jasno je le nekaj. Obe reprezentanci bosta morali pokazati več kot v četrtek, če bosta hoteli zmagati.