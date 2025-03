Matjaž Kek drago plačal ceno remija

''To ni bila tekma za nogometne sladokusce,'' je bil po obračunu v Bratislavi dovolj jasen selektor Matjaž Kek. Vseeno pa je kot strateg zadovoljen s prigaranim. Cilj je uresničen, Slovenija ni izgubila (0:0), v nedeljo pa bo proti Slovaški deležna prednosti domačega igrišča. Jaka Bijol in Vanja Drkušić, ena redkih v slovenski ekipi, ki sta si za prikazano v Bratislavi prislužila pohvale selektorja, verjameta, da bo v nedeljo v Ljubljani drugače. Še boljše za Kekovo četo. Žal pa bo remi na Slovaškem očitno drago stal Slovenijo, saj bi bil lahko za nedeljsko tekmo izgubljen tudi Jan Mlakar.

V Bratislavi se je napovedoval veliko večji spektakel. Domači novinarji so nam še včeraj pojasnjevali, kako bodo tribune polne skoraj do zadnjega. Verjeli so, da bo tako ne le zaradi velike pomembnosti srečanja, vendarle se odloča o tem, kdo bo v prihodnje v ligi narodov igral v drugem najmočnejšem rangu, kdo pa s slabšimi tekmeci v ligi C, ampak tudi zaradi slovesnosti ob odhodu Juraja Kucke.

Pred srečanjem se je ob igrišču z družino poslovil od reprezentančne kariere Juraj Kucka. Bilo je zelo čustveno, zato še toliko bolj čudi, da si je takšno tekmo ogledalo le dobrih 12 tisoč navijačev. Foto: Guliverimage

Legendarni Slovak je pri 38 letih sklenil reprezentančno kariero, a mu je, čeprav bi si zaslužil bistveno več, zaploskala le polovica stadiona. Preostali sedeži so bili prazni, dvoboj med Slovaško in Slovenijo pa si je ogledalo le dobrih 12 tisoč gledalcev.

Če so bile tribune polovično prazne, pa je bila podobno prazna tudi košara užitkov, ki so jih ljubitelji nogometa v četrtek zvečer prejeli od najboljših nogometašev Slovaške in Slovenije. Niso mogli pretirano uživati. Pričakovali so bistveno več razburljivih in vrhunskih potez, na koncu pa so lahko še najbolj občudovali novo veličastno obrambo Jana Oblaka.

Kek: Za videti je bilo malo lepega

Matjaž Kek je pogrešal bolj konkretno usmerjenost proti golu. Foto: Guliverimage Povsem ni bil zadovoljen tudi Matjaž Kek. Motila ga je nedorečenost slovenske igre v napadu in pomanjkanje idej o tem, kako resneje zaposliti Benjamina Šeška. Čeprav je z naskokom najbolj nevaren napadalec iz Slovenije, v tem trenutku pa spada tudi med boljše v Evropi, si v Bratislavi ni priigral niti enega nevarnega strela. Pogrešal je večji prispevek soigralcev v zvezni vrsti.

"Pričakovali smo takšno tekmo. Bila je trda, malo lepega je bilo za videti, smo pa bili dobri v obrambi in izpolnjevanju taktičnih zadev. Žal pa smo bili premalo odločni takrat, ko smo imeli žogo. Prehitro smo jo izgubljali, da bi lahko prišli bližje vratom tekmeca," je Kek nekako pričakoval takšno razmerje moči na zelenici od reprezentanc, ki gojita podoben nogomet.

Drkušić: Še enkrat več smo pokazali ...

Obrambna vrsta si je torej prislužila pohvale, vsi ostali, ki so se trudili sestaviti čim nevarnejše napadalne akcije, pa niso zadovoljili selektorja. "To je bila zelo težka tekma. Skozi celotno tekmo nismo mogli najti svoje igre, vseeno pa smo si ustvarili nekaj situacij, iz katerih bi lahko, če bi jih odigrali malce bolj natančno, zadeli. Še enkrat več pa smo pokazali, da nam bo tudi takrat, ko morda nimamo svojega dneva, a vendarle stojimo čvrsto skupaj, vsaka ekipa težko dala gol," je branilec Zenita Vanja Drkušić izpostavil kakovost Slovenije. Da tudi takrat, ko nima svojega dneva, ob tem, ko zaigra tako kompaktno, težko prejema zadetke.

Vanja Drkušić po tekmi na Slovaškem:

Tako je bilo tudi lani na Euru, ko se je njena mreža na štirih srečanjih in kar 390 odigranih minutah zatresla zgolj dvakrat. "Dobro smo stali na igrišču, v nekih trenutkih pa bi morali boljše odreagirati z žogo. V prvem polčasu smo se morali malce navaditi na igrišče. V Stožice gremo zdaj s pozitivnim rezultatom. V nedeljo želimo zmagati in ostati v ligi B lige narodov," je dodal še njegov ožji sodelavec v obrambni vrsti Jaka Bijol.

Jaka Bijol po tekmi na Slovaškem:

V četrtek je bila v Bratislavi v bistvu po besedah selektorja na delu tipična Slovenija, ki je v obrambi odigrala strpno in disciplinirano, v napadu pa pogrešala več kreacije. "Če nimamo svojega dneva in razpoloženega napadalca, smo premalo konkretni naprej. Na zahtevnem igrišču to ni bila tekma za sladokusce," je želel selektor Kek dobiti ravnovesje v zvezni vrsti, kjer pri Slovakih ne manjka kakovostnih reprezentantov, ki nastopajo v nemških in italijanskih prvoligaških klubih. "Takšne tekme lahko reši le ena poteza posameznika," se zaveda enakovrednosti tekmecev. Stvar bi šla lahko celo tako daleč, da bi lahko o zmagovalcu obračuna v Stožicah v nedeljo odločali celo streli z bele točke.

Kek: Manjkala je kreacija

Benjamin Šeško si na srečanju ni priigral zrelejše priložnosti, ob kateri bi zadišalo po zadetku. Foto: Guliverimage Za slabšo igro v napadu, še največjo priložnost si je ustvaril Sandi Lovrić v prvem polčasu, ko se je izkazal slovaški vratar Martin Dubravka, je po mnenju selektorja Keka krivih kar nekaj dejavnikov. Po dolgem času se ni odločil za igro z dvema napadalcema. Poškodba Andraža Šporarja, ki je ponavadi sestavljal napadalni tandem z Benjaminom Šeškom, je selektorja prisilila v iskanje drugačnih rešitev. Skušal je posnemati zadnjih 15 minut srečanja na Dunaju, na katerem se je izvil iz avstrijskega primeža in severnim sosedom prekrižal načrte, takratnega junaka Dejana Petroviča pa je drzno postavil še bližje vratom tekmeca.

"Igrali smo nekaj podobnega kot takrat. Jeseni smo bili v nekih trenutkih preveč previdljivi," je priznal, kako je želel nekaj spremeniti, a je bil primoran to storiti v bistveno težjih okoliščinah kot sicer, saj je na delu pogrešal kar nekaj nosilcev igre. Zlasti Adama Gnezdo Čerina in Andraža Šporarja, na voljo ni bil tudi Svit Sešlar, ki je pri Celju v tej sezoni, v kateri niza evropske presežke, zadolžen za kreacijo. Ravno za tisto, kar je po besedah Keka zmanjkalo v zvezni vrsti in napadu v Bratislavi za še kaj več od neodločenega rezultata (0:0). Zlasti zaradi tega, ker je ostala neizkoriščena priložnost, da bi jo zagodli Slovakom, ki so morali že kmalu zamenjati dva branilca.

Obrambna vrsta na čelu z vratarjem Janom Oblakom je slovensko mrežo ohranila nedotaknjeno. Foto: Guliverimage

"Manjkala je naša kreacija. Upam, da bomo v nedeljo zadržali raven v fazi branjenja, a bili tudi veliko boljši v napadu kot tudi pritisku na njihovo zadnjo vrsto." Je pa Kek pojasnil, da je ogromno moči vzelo njegovim varovancem tudi garanje na prvi liniji, kjer so skušali ustaviti glavnega motorja slovaške reprezentance Stanislava Lobotko. "Nekaj pa smo tudi naredili dobro," je bil zadovoljen s tem delom, saj so njegovi izbranci izpolnili nalogo. V nedeljo pa bodo morali ob tem pokazati še nekoliko več. Če bo hotela Slovenija napredovati, bo morala v Stožicah doseči zadetek.

Tudi Mlakar izgubljen za nedeljo?

Zato je selektor še toliko težje sprejel novico, da si je Jan Mlakar v Bratislavi poškodoval mečno mišico. "Začutil je bolečino. Ni dobro. Videli bomo, ali moramo reagirati ali poklicati kakega novega igralca," bo v navezi s strokovnim štabom mlade izbrane vrste, ki se nahaja v Antalyi. "Bomo videli. Slabo kaže pri Andražu in Svitu, zdaj pa še Mlakar. Nova poškodba ravno v ofenzivnem delu ekipe, kjer smo danes vsi skupaj na čelu z mano pogrešali več kakovosti. Zdaj bomo morali počakati na jutri," bo Mariborčan kaj več o stanju Mlakarja vedel po vrnitvi v domovino.

Zaradi poškodbe mečne mišice je Jan Mlakar odigral le 30 minut. Foto: Guliverimage

V nedeljo bo tako skušal prebuditi slovenski napad. "Manjka nekaj v igri naprej. Manjkajo kvalitetne rešitve, ko imamo žogo. V nedeljo bomo skušali še z večjo ofenzivo, a se pri tem ne bomo smeli zaletavati, saj znajo Slovaki vse skupaj kaznovati s hudo tranzicijo," ostaja previden, a tudi vidi določeno prednost, ki bi lahko v nedeljo prinesla želeno razliko. To je vrnitev Adama Gnezde Čerina. Slovenska zvezna vrsta ga bo še kako potrebovala.

Povratno srečanje se bo začelo ob 18.45, do takrat pa bo že veliko več jasnega o posledicah Mlakarjeve poškodbe.