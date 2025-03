Argentini je uspelo, Brazilija poražena kot še nikoli!

Svetovnemu prvaku Argentini je uspelo! Gavči so si že zagotovili nastop na SP 2026. To jim je uspelo kot prvemu predstavniku Južne Amerike v kvalifikacijah za največje tekmovanje na svetu že po uvodnem remiju med Urugvajem in Bolivijo (0:0), nato pa so Argentinci v sosedski poslastici s 4:1 brez pomoči poškodovanega Lionela Messija nadigrali Brazilijo. To je najhujši poraz Brazilcev v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo vseh časov.

Branilci svetovnega naslova Argentina bodo nastopili na SP 2026, ki bo potekal v Mehiki, Kanadi in ZDA. Uvrstitev so proslavili v veličastnem slogu, saj so nadigrali Brazilce kar s 4:1. To je najvišji poraz Selecaa v zgodovini kvalifikacij za svetovno prvenstvo.

Za gavče so zadeli v polno Julian Alvarez, Enzo Fernandez, Alexis Mac Allister (na seznamu strelcev so se vpisali v prvem polčasu) in Giuliano Simeone, ki je postavil končni rezultat 4:1. Tako sta mrežpo Brazilcev zatresla kar dva soigralca Jana Oblaka pri Atleticu (Alvarez in Simeone). "Moramo ceniti takšno zmago, saj je ni enostavno doseči," je dejal zvezni igralec Atletica in Argentine Rodrigo De Paul. Za gavče sicer nista zaigrala poškodovana Lionel Messi in Lautaro Martinez.

Brazilski zvezdniki so doživeli v Buenos Airesu boleč poraz. Foto: Reuters

Iz Južne Amerike se bo na SP 2026 uvrstilo šest izbranih vrst, Brazilija, petkratni svetovni prvak, pa je trenutno šele na četrtem mestu.

Kdo se je že uvrstil na SP 2026 (7 od 48)? Kanada, Mehika in ZDA (sogostiteljice SP 2026), Iran, Japonska (obe Azija), Argentina (Južna Amerika) in Nova Zelandija (Oceanija)

Kvalifikacije za SP 2026, 14. krog:

Torek, 25. marec:

Sreda, 26. marec:

Lestvica: