Dan, ko so napovedovali konec Lionela Messija

"Mislim, da je bila to ena od najtežjih stvari, ki sem jih doživel v svoji karieri," je po zadnji medsebojni tekmi Argentine in Francije (3:4) v osmini finala svetovnega prvenstva v Rusiji dejal Lionel Messi, ki so ga po tistem obračunu mnogi že pošiljali v reprezentančni pokoj. To se ni zgodilo, Messi pa ima štiri leta pozneje veliko priložnost za nov uspeh, a njemu in Argentini bo tretjič na svetovnih prvenstvih nasproti stala Francija s Kylianom Mbappejem, ki je bil leta 2018 še kot najstnik veliki krvnik argentinskega neuspeha.

Nogometni navdušenci odštevajo ure do nedeljskega spektakla v Katarju, ko se bosta ob 16. uri za svetovni naslov v poslastici pomerili Argentina in Francija. To bo skoraj zagotovo zadnja priložnost Lionela Messija, da med svoje tako želene lovorike doda svetovni naslov, a na poti mu stoji izjemna Francija, ki lahko drugič zapored stopi na svetovni prestol. Obe ekipi bosta naskakovali svoj tretji naslov na mundialu.

Do zdaj sta finalna tekmeca odigrala 12 tekem, na šestih je zmagala Argentina, tri so dobili Francozi, trije obračuni pa so se končali z remijem. Čeprav ima argentinska nogometna reprezentanca s preteklih srečanj več razlogov za optimizem, pa bo Francija samozavest črpala iz dejstva, da je v osmini finala svetovnega prvenstva 2018 v Rusiji Argentino premagala s 4:3. To je bilo tudi zadnje srečanje med obema stranema, ki se medtem pripravljata na veliko nogometno poslastico.

Leta 2018 sta se Argentina in Francija pomerili nazadnje, zmage so se veselili Francozi. Mnogi so Lionelu Messiju takrat že napovedovali reprezentančno slovo. Foto: Guliverimage

Od prvega do zadnjega medsebojnega obračuna Argentine in Francije je minilo kar 88 let. Prvič sta se reprezentanci srečali zdaj že davnega leta 1930, ko sta se prvič pomerili v skupinskem delu svetovnega prvenstva v Urugvaju. Tista tekma je po zadetku Luisa Montija z 1:0 pripadla Argentincem, ki so tako odigrali pomemben del pri izpadu Francije s tistega prvenstva.

Leto Rezultat 1930 Francija : Argentina 0:1 svetovno prvenstvo 1965 Francija : Argentina 0:0 prijateljska tekma 1971 Argentina : Francija 3:4 prijateljska tekma 1971 Argentina : Francija 2:0 prijateljska tekma 1972 Argentina : Francija 0:0 Pokal neodvisnosti Brazilije 1974 France : Argentina 0:1 prijateljska tekma 1977 Argentina : Francija 0:0 prijateljska tekma 1978 Argentina : Francija 2:1 svetovno prvenstvo 1986 Francija : Argentina 2:0 prijateljska tekma 2007 Francija : Argentina 0:1 prijateljska tekma 2009 Francija : Argentina 0:2 prijateljska tekma 2018 Francija : Argentina 4:3 svetovno prvenstvo 2022 Argentina - Francija ? svetovno prvenstvo

Spomin na triler pred štirimi leti

88 let kasneje sta se moštvi prvič na svetovnih prvenstvih pomerili v izločilnih bojih. Čeprav je bila tudi takrat zgodovina močno na strani Argentine, je triler s sedmimi zadetki na koncu pripadel Francozom, ki so se tudi veselili svetovnega naslova. Dvoboj svetovnih nogometnih velesil je leta 2018 postregel s pravo poslastico, sedmimi goli in mojstrovinami obrambnih igralcev, hitrim vodstvom Francije, izenačenjem ter vodstvom Argentine. Na klopi Francije je tudi takrat sedel Deschamps, medtem ko je Argentini poveljeval Jorge Sampaoli.

Kylian Mbappe se je leta 2018 pri 19 letih dokončno postavil na zemljevid nogometnih zvezdnikov. Foto: Guliverimage

Tekma je minila v znamenju dveh zadetkov, ki ju v štirih minutah dosegel takrat še najstnik Kylian Mbappe, in argentinskega lovljenja tekmecev v izdihljajih tekme po prejetih štirih golih. Po tem argentinskem porazu so Lionelu Messiju mnogi že pripisovali slovo od reprezentančnega dresa, kar se nato ni uresničilo, saj si bosta Messi in Mbappe štiri leta kasneje znova stala nasproti, le da bosta tokrat odločala neposredno o naslovu prvaka. Oba sta tudi v boju za lovoriko najboljšega strelca prvenstva, saj sta se oba med strelce vpisala že po petkrat.

Če bo nedeljska tekma postregla s podobno poslastico kot pred štirimi leti, se obeta prava drama do zadnjega izdihljaja. V Rusiji na Ak Bars Areni v Kazanu ni minilo niti deset minut, ko so tricolori že imeli prvo veliko priložnost, potem ko je Antoine Griezmann s prostega strela zadel prečko. Le dve minuti pozneje je Mbappe, ki je bil zaradi hitrosti nerešljiva uganka za argentinsko izbrano vrsto, z izjemnim sprintom s svoje polovice prodrl v kazenski prostor tekmecev, kjer ga je podrl Marcos Rojo in sodnik je pokazal na najstrožjo kazen. Enajstmetrovko je zanesljivo izkoristil Griezmann.

Vrhunci srečanja iz leta 2018:

Strelska poslastica in drama v zadnjih minutah

Francozi so imeli do 40. minute nato praktično vse v svojih rokah, ko je bila na vrsti na prvi pogled povsem nenevarna akcija Argentine ob avtu v višini kazenskega prostora. Toda podajo je sprejel Angel Di Maria, ki je bil povsem sam v liniji gola in si je lahko lepo pripravil žogo za strel, ki je bil tako močan in natančen, da je z okrog 30 metrov zatresel mrežo ob desni vratnici, s tem pa je postavil tudi izid prvega polčasa (1:1).

Di Maria je odprl drugi polčas z napadom po krilu in si priboril prosti strel na levi strani pred kazenskim prostorom Francije. Žoga je po nekaj sekundah našla Messija na drugi strani kazenskega prostora, takrat še zvezdnik Barcelone se je obrnil okrog svoje osi in streljal, žogo pa je v mrežo preusmeril branilec Gabriel Mercado. A sledil je hiter odgovor Francije, ko je z roba kazenskega prostora za novo mojstrovino poskrbel Benjamin Pavard in z izjemnim strelom dosegel svoj prvi reprezentančni gol.

Na tekmi je med obema stranema večkrat zavrelo. Foto: Guliverimage

Takrat 19-letni Mbappe je novo vodstvo Francozom zagotovil v 64. minuti, ko se je žoga nekajkrat odbila od igralcev ter do njega, potegnil je z nekaj koraki na levo stran ter žogo po tleh spravil mimo vratarja Armanija v gol. Štiri minute pozneje je po hitrem protinapadu Mbappe po desni strani kazenskega prostora v slogu izkušenega mojstra končal s takojšnjim strelom za 4:2. Ko je že kazalo, da bo Francija gladko zmagala, pa je Messi v tretji minuti sodnikovega dodatka podal do rezervista Sergia Agüera, ki je medtem že končal kariero, za znižanje, vendar je Argentincem zmanjkalo časa za popoln preobrat.

"Mislim, da je bila to ena od najtežjih stvari, ki sem jih doživel v svoji karieri. Vse je šlo narobe, od prve do zadnje tekme, nikakor nam ni steklo. Po prvenstvu sem se odmaknil od vsega, nekaj časa sem preživel z družino in se izoliral. Moje sanje še vedno ostajajo enake, in to je postati svetovni prvak. Bog ve, zakaj so stvari takšne, kot so, mogoče nekoč nastopi tudi ta dan," je takrat mesec dni po koncu prvenstva za medije spregovoril Messi, ki je štiri leta kasneje dočakal novo veliko priložnost za uresničitev sanj.

