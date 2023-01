V vrsti čakajo za Ronaldov dres. Kdo je sploh Al Nassr? #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Že prvi dan po objavi, da je Cristiano Ronaldo postal član savdskega kluba Al Nassr, so njegovi navijači hiteli v klubsko trgovino po dres s številko sedem.

Foto: Reuters V klubski trgovini savdskega Al Nassra že tiskajo drese s številko sedem, potem ko je 37-letni Cristiano Ronaldo postal njihov novi član. "Upam, da bo prinesel Al Nassru še več uspeha in da bo klub zdaj postal svetovno znan," pravi eden od prvih kupcev Ronaldovega dresa Ashraf Allhammad. Khaled Almajed pa razmišlja takole: "Z Ronaldom bo vrednost savdske lige narasla. Poglejte samo na Twitter, kjer številni tujci zdaj govorijo o tej temi."

Cristiano Ronaldo Foto: Reuters Ronaldo je postal član Al Nassra, potem ko se je pred svetovnim prvenstvom neslavno razšel z Manchestrom Unitedom. Noben drug evropski velikan pa zanj ni pokazal posebnega zanimanja. Pa še privoščiti si ga ni mogel. Bogati Savdijci pa so mu lahko ponudili več kot 200 milijonov evrov. Spomnimo pa, kako je Ronaldo pred nekaj leti dejal, da si želi skleniti kariero z igranjem na najvišji ravni. Zdaj ne bo tako. Portugalec si sicer želi igrati do 40. leta starosti. Nato naj bi v Al Nassru ostal kot ambasador kluba in lige.

Savdska Arabija se že nekaj let prav prek športa želi v dobri luči predstavitvi svetu. Organizirajo reli Dakar pa dirko formule 1, so lastniki Newcastle Uniteda ...

Kdo je Al Nassr?

Vincent Aboubakar Foto: Guliver Image Al Nassr je klub iz Riada, ki je bil ustanovljen leta 1955. Stadion Mrsool Park sprejme 25 tisoč navijačev. V prvi savdski ligi, kjer igra 16 klubov, je bil v prejšnji sezoni tretji (prvak Al Hilal). Z devetimi naslovi je drugi najuspešnejši klub v zgodovini države. Al Hilal, ki je prav tako iz Riada, ima 18 naslovov. S 189 goli je rekorder kluba Majed Abdullah. V tej sezoni so po 11 tekmah s 26 točkami (osem zmag) na prvem mestu. Samo naslov prvaka jim prinaša nastop v azijski ligi prvakov v sezoni 2023/2024.

Trener Al Nassra je Rudi Garcia. Francoz je pred tem vodil Lille, Romo, Marseille in Lyon. Po savdskih pravilih je lahko v klubu največ osem tujih igralcev, največ sedem pa jih je lahko v postavi za posamično tekmo. Ronaldo ni edino zveneče ime v klubu. Zanj igra tudi eden najboljših kamerunskih nogometašev Vincent Aboubakar, ki je nedavno v Katarju zabil Braziliji in bil najboljši igralec tekme s Srbijo. V golu stoji Kolumbijec Davis Ospina.