Liverpool brez Van Dijka več kot mesec dni

"To je presenečenje in velik udarec za nas. Sam ni čutil skoraj ničesar. Diagnoza je bila precej huda. Govorimo o tednih, celo več kot mesecu dni, ampak upam, da bo hitro okreval," je na novinarski konferenci pred sobotno tekmo angleškega pokala povedal trener Jürgen Klopp. "Njemu je težko to sprejeti, a v zadnjih letih je odigral res veliko tekem. Nikoli ni imel težav z mišicami, nikoli tega ni omenil. To se je zgodilo zdaj, imel je en sprint preveč."

Virgil van Dijk je imel zadnji daljši premor zaradi poškodbe v sezoni 2020/21.