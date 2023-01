Kdo bi si mislil! Savdijci so se ga znebili zaradi Ronalda, zdaj ga želi Man Utd.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Portugalski superzvezdnik Cristiano Ronaldo je zanetil pravcato nogometno evforijo v Savdski Arabiji. Ta je doživela svojstven vrhunec že ob koncu leta 2022, ko so Savdijci na uvodni tekmi SP 2022 šokirali Argentino (2:1), zdaj, ko se je v Riad skupaj z družino preselil eden najboljših nogometašev vseh časov, pa Arabci znova sijejo od ponosa. CR7 je po prihodu naletel na kar nekaj ovir, zaradi katerih ni mogel že ob prvi priložnosti zaigrati za novega delodajalca.

Ne le da bo moral preskočiti dve tekmi zaradi disciplinske kazni, ki jo je prejel zaradi nešportnega obnašanja v Angliji, ko je zastopal barve nekdanjega kluba Manchester United, ampak se je zapletlo še pri registraciji. Ko je Ronaldo prišel v klub, je bil že deveti tuji nogometaš Al-Nassra. Ker lahko zanj po pravilih, ki vladajo v Savdski Arabiji, igra le osem legionarjev, se je moral bogati klub, pri katerem bo Ronaldo vsako leto bogatejši za zajeten kupček denarja, odzvati z nepriljubljenim ukrepom. Znebiti se je moral enega izmed tujih nogometašev. Skupaj z Ronaldom je bilo namreč pri vodilnem klubu savdskega nogometnega prvenstva kar devet tujcev.

Na SP 2022 je blestel, a ...

Vincent Aboubakar je na SP v Katarju dosegel dva zadetka, Kamerun pa osvojil kar štiri točke, a vseeno izpadel v skupinskem delu. Foto: Reuters Vodstvo kluba se je presenetljivo odločilo, da bo prekinilo sodelovanje s kamerunskim reprezentantom Vincentom Aboubakarjem, ki je veljal za enega boljših nogometašev v savdijskem prvenstvu. Lani je na SP 2022 v Katarju zablestel z dvema zadetkoma. Zatresel je mreži Srbije in Brazilije, levi pa so po njegovi zaslugi celo premagali petkratnega svetovnega prvaka (1:0). Odlično mu je šlo tudi pri Al-Nassru, kjer se je v poldrugem letu na 39 tekmah podpisal pod 13 zadetkov in šest asistenc.

Zlatega obdobja, v katerem je prejel na leto kar šest milijonov evrov, je za izkušenega Afričana konec. Po prihodu Ronalda se mu je vodstvo kluba po poročanju francoske radijske postaje RMC zahvalilo za sodelovanje. Aboubakar je prejel proste papirje, tako da lahko izbira novega delodajalca. Zanimivo je, da se v medijih omenja tudi zanimanje rdečih vragov, tako da bi lahko Kamerunec nadaljeval nogometno pot na Old Traffordu. Želi pa ga tudi Bešiktaš, zlasti če se bo njegov nizozemski napadalec Wout Weghorst resnično preselil k Manchester Unitedu.

Vincent Aboubakar je imel z Al-Nassrom sklenjeno triletno pogodbo. Oddelal jo je le polovično. Foto: Guliver Image

Ronaldo bi tako lahko po novem za Al-Nassr debitiral 22. januarja, ko bo njegov klub gostil Al-Ittifaq. To bo prva tekma Ronalda po poldrugem mesecu, saj je nazadnje nastopil 10. decembra na četrtfinalni tekmi SP 2022, ko je Portugalska nepričakovano ostala praznih rok proti Maroku (0:1).