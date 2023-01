Poglejte, kaj je počel Ronaldo, medtem ko so njegovi novi soigralci slavili gol #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Cristiano Ronaldo je prvi polčas tekme med Al Nassrom in Al Taijem spremljal iz VIP-lože, nato pa se je preselil v garderobo, kjer je med ogledom treniral na sobnem kolesu.

Cristiano Ronaldo je prvi polčas tekme med Al Nassrom in Al Taijem spremljal iz VIP-lože, nato pa se je preselil v garderobo, kjer je med ogledom treniral na sobnem kolesu. Foto: Guliverimage

Posnetek, ki prikazuje Cristiana Ronalda na sobnem kolesu v garderobi ekipe Al Nassr, je novi delodajalec slovitega Portugalca objavil na svojem profilu na Twitterju.

Ronaldo, ki še vedno čaka na krstno predstavo v novem dresu, je pričakovano izpustil tekmo med Al Nassrom in Al Taijm, ki sta se pomerila v 12. krogu državnega prvenstva Savdske Arabije. Ronaldov klub je zmagal z 2:0.

Foto: Guliverimage

Zakaj Ronaldo ni igral? Daily Mail poroča, da zato, ker mora prej odslužiti kazen prepovedi nastopanja na dveh tekmah, ki jo je prejel zaradi prekrška v angleški ligi. Po porazu Manchester Uniteda proti Evertonu aprila lani je z zamahom roke udaril avtističnega dečka in razbil njegov mobitel (zveza mu je kazen dodelila šele 17. novembra, po tem pa za United ni več zaigral). Po poročanju nekaterih drugih medijev je težava v registraciji novih igralcev pri Al Nassru. Ta že ima osem tujih igralcev, kar je največje dovoljeno število po pravilih savdske nogometne zveze, zato bo nekdo od njih moral zapustiti klub. To se bo verjetno zgodilo že v januarskem prestopnem roku.

Kakorkoli že, navijači Ronalda si želijo predvsem, da bi njihov ljubljenec nastopil na prijateljski tekmi med Al Nassrom in francoskim velikanom PSG. To bo verjetno zadnja tekma, na kateri bomo lahko spremljali Ronalda in Lionela Messija na isti zelenici. Tekma je predvidena za 19. januar letos.

Preberite še: