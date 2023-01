Stari grehi Cristiana Ronalda: navijači se bodo načakali

Britanski medij Daily Mail poroča, da mora Cristiano Ronaldo še prej odslužiti kazen, ki mu jo je naložila angleška nogometna zveza, potem ko je na tekmi Manchester Uniteda proti Evertonu mlademu navijaču razbil mobitel. Portugalca so zaradi sporne poteze kaznovali s 50 tisoč funti (57 tisoč evrov) kazni in dvema tekmama prepovedi nastopanja.

Incident z avtističnim navijačem



Spomnimo: Ronaldo je aprila lani po porazu Manchester Uniteda proti Evertonu med odhodom z igrišča na silo umaknil roko mladega navijača z avtizmom Jacoba Hardinga in poškodoval njegov mobitel. Kot je pozneje javno opozorila njegova mama Sarah Kelly, mu je poškodoval tudi roko. Ronaldo se je dečku pozneje v telefonskem pogovoru opravičil, a dečkova mama trdi, da opravičilo ni bilo primerno.

Kazen se prenese v drug klub

Angleška nogometna zveza je Ronaldu zaradi omenjenega incidenta kazen naložila 17. novembra lani, tik pred premorom zaradi svetovnega nogometnega prvenstva v Katarju, Ronaldo pa je kmalu zatem soglasno prekinil sodelovanje z rdečimi vragi in kazni še ni odslužil. Po pravilih Mednarodne nogometne zveze (Fifa) se kazen prenese v naslednji klub, v primeru Ronalda iz Man Uniteda v Al Nassr, tekmovalec pa mora kazen odslužiti v novem klubu. To so potrdili tudi pri angleški krovni nogometni organizaciji.

Foto: Reuters

Novica zagotovo ni všeč navijačem Ronalda, niti novemu delodajalcu. Pri Al Nassru so za današnjo tekmo proti Al Taeeja v 12. krogu prvenstva Savdske Arabije prodali 28 tisoč vstopnic, pri čemer srečneži z vstopnicami ne bodo mogli uživati v predstavi novega zvezdnika kluba.

Kdaj bo Ronaldo dobil zeleno luč?

Kot poroča Daily Mail, bo Ronaldo, če se ne zgodi večji preobrat, izpustil tudi veliki derbi z Al Shababom 14. januarja, najverjetneje pa bo zaigral šele 21. januarja, na tekmi proti Al Ettifaqu.

A to ni edina tekma, ki jo oboževalci portugalskega nogometnega zvezdnika težko pričakujejo. Še bolj se veselijo prijateljske tekme med Al Nassrom in francoskim velikanom Paris Saint-Germainom, ki konec januarja prihaja na gostovanje v Savdsko Arabijo. Tekma bi morala biti že januarja 2022, a je bila zaradi epidemije covid-19 prestavljena, ne pa odpovedana. To bi lahko bila zadnja tekma, na kateri bi se pomerila dva velikana tega športa: Ronaldo in Lionel Messi, zato je toliko bolj pričakovana. Datum prijateljskega srečanja še ni določen, se pa omenja 19. januar 2023.

Preberite še: