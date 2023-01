Nova sprememba v življenju Cristiana Ronalda

Cristiano Ronaldo naj bi prekinil svoje delovno razmerje z agentom Jorgejem Mendesom - ki ga je zastopal vso njegovo kariero. 56-letni agent je zastopal Ronalda odkar je ta leta 2003 zapustil lizbonski Sporting in se pridružil Manchester Unitedu. A odnos med njima naj bi se v zadnjem času od kontroverznega intervjuja Ronalda s Piersom Morganom poslabšal, zdaj pa naj bi se tudi uradno razšla.

Ronaldo je v petek zaključil odmevno selitev v klub iz Savdske Arabije Al-Nasr, pri katerem naj bi zaslužil okoli 200 milijonov evrov na leto. Do dogovora je prišlo po tem, ko je Ronaldo novembra sporazumno prekinil razmerje z Unitedom po odmevnem intervjuju s Piersom Morganom. Na tiskovni konferenci ob predstavitvi je igralec potrdil, da je njegova pot v evropskem klubskem nogometu končana. Prestop v Al-Nassr in dogodki, ki so vodili do prestopa, pa naj bi povzročili prelom v odnosu med Ronaldom in Mendesom, čigar agencija Gestifute je superzvezdnika zastopala skoraj dve desetletji. Mendes med drugim naj ne bi odobril Ronaldov intervju z Morganom, niti naj zanj ni vedel, zaradi tega pa naj bi se njun odnos vse bolj skrhal.

Jorge Mendes je skoraj dve desetletji bdel nad kariero Cristiana Ronalda. Foto: Reuters

Sport Italia poroča, da je med Portugalcema vladala "visoka napetost", ki je v zadnjih tednih dosegla vrhunec, saj naj bi imel Mendes čedalje manjšo vlogo v Ronaldovih zadevah in odločanju. Zdaj pa naj bi oba akterja tudi uradno prekinila sodelovanje. Kot še poročajo tuji mediji, naj Mendes tudi ne bo dobil deleža od pogodbe ob prestopu Ronalda v Savdsko Arabijo.

Medtem naj bi Ronaldo že imel tudi novega agenta, ta vloga naj bi po novem pripadla Ricardu Refugeju, s katerim sta se spoznala še v času, ko je 37-letni nogometni zvezdnik še igral v Madridu.

