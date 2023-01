Ronaldo spregovoril prvič po prihodu v Savdsko Arabijo

"Lahko povem, da sem imel veliko ponudb v Evropi, snubilo me je veliko klubov v Braziliji, Avstraliji, ZDA in tudi na Portugalskem. Veliko klubov si je želelo sodelovanja, a jaz sem dal obljubo Al Nasru. Tukaj nisem samo zaradi nogometa. Hočem spremeniti mentaliteto in pogled ljudi na nogomet tukaj v Savdski Arabiji," je v svoji prvi izjavi na novinarski konferenci svojega novega kluba dejal Cristiano Ronaldo. Portugalec je z ekipo Al Nasr podpisal dvoletno pogodbo, s katero bo zaslužil več kot 200 milijonov evrov, s čimer bo najbolje plačan nogometaš na svetu.

Ronaldo je v Riad pripotoval z zasebnim letalom v ponedeljek zvečer skupaj s celotno svojo družino. Danes je že prestal zdravniški pregled. "Sem edinstven nogometaš. V Evropi sem podrl ogromno rekordov, zdaj jih hočem še tukaj. Ta pogodba je posebna in edinstvena, ker sem tudi sam edinstven nogometaš. Veliko ljudi govori in izraža mnenje, a ne vedo ničesar o nogometu. Če sem iskren, se res ne obremenjujem s tem, kar govorijo drugi. Sem se odločil, kot sem se," je med drugim še dejal Ronaldo, ki so ga toplo sprejeli tudi predstavniki sedme sile, ki so pred njegovim prvim nagovorom vzklikali njegov znameniti "siu"! Portugalec je sicer poskrbel za nekaj zmede in začudenih pogledov, ko je ob eni izmed izjav namesto Savdska Arabija (Saudi Arabia, op. p.) dejal Južna Afrika (South Africa, op. p.).

Cristiano Ronaldo v Savdski Arabiji:

"Zame in za vse v klubu je velika čast, da lahko v klubu pozdravimo takšnega nogometaša, kot je Cristiano Ronaldo. On je vzor, to vejo vsi. Hočemo, da je srečen, da bo rad igral za Al Nasr in da bo z nami osvajal velike stvari," pa je ob predstavitvi Portugalca dejal trener Rudi Garcia.

Organizatorji so na Mrsool Parku, ki je bil nabito poln, za vstop zaračunali samo 15 savdskih rialov (štiri ameriške dolarje), ves izkupiček pa bo šel v dobrodelne namene.

Cristiano Ronaldo is unveiled to the Al Nassr fans 🟡pic.twitter.com/SLeZ7Ja108 — SPORTbible (@sportbible) January 3, 2023

Cristiano Ronaldo's family is here ❤️ pic.twitter.com/XvV7RlLUUp — ESPN FC (@ESPNFC) January 3, 2023

Ronaldo se je po odmevnem intervjuju s Piersom Morganom na Otoku razšel z Manchester Unitedom, po koncu svetovnega prvenstva pa je bil brez veljavne pogodbe. Za portugalsko reprezentanco je petkratni dobitnik zlate žoge odigral 196 tekem ter dosegel 118 golov. V karieri je bil petkrat prvak lige prvakov (2008, 2014, 2016, 2017, 2018), državni prvak v Italiji (2019, 2020) z Juventusom, Španiji (2012, 2017) z Realom Madridom in Angliji (2007, 2008, 2009) z Unitedom.

