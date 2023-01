Trener Newcastla razjasnil dvome o prihodu Cristiana Ronalda

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ko je španski športni dnevnik Marca poročal o tem, da je v donosni pogodbi Cristiana Ronalda z novim delodajalcem iz Riada tudi klavzula, po kateri bi lahko izkušeni Portugalec v prihodnji sezoni zaigral za Newcastle kot posojeni nogometaš Al Nassra, če se bodo srake uvrstile v evropsko ligo prvakov, je marsikateremu ljubitelju nogometa zaigralo srce. CR7, ki bo prihodnji mesec dopolnil 38 let, je zelo navezan na omenjeno tekmovanje.

Eddie Howe je v torek z Newcastlom na derbiju angleškega prvenstva ostal neporažen pri vodilnem Arsenalu (0:0). Foto: Reuters

Vseeno pa iz te moke, kot kaže, ne bo kruha. To potrjujejo tako besede trenerja Newcastle Uniteda kot tudi osrednjega akterja, ki je v torek prvič stopil pred javnost po sklenitvi sodelovanja z Al Nassrom in se predstavil navijačem arabskega kluba. "Cristianu želim vse najboljše na novi poti, v tem, da bi lahko zaigral za Newcastle, pa z našega zornega kota ni prav nič resnice," je dejal 45-letni angleški strateg Eddie Howe, ki vodi srake od leta 2021, pred tem pa je nabiral izkušnje kot trener Bournemoutha in Burnleyja.

Bo Ronaldo debitiral že v četrtek?

Cristiano Ronaldo bo od zdaj domoval na igrišču Mrsool Park. Foto: Reuters Na St. James Parku tako po besedah aktualnega trenerja, ki mu gre v prvenstvu imenitno, v prihodnji sezoni ne bodo gledali Ronalda. O tem je posredno govoril tudi portugalski veteran, eden najbolj priljubljenih športnikov na svetu. V Riadu je zatrdil, da je nehal delati v Evropi, kjer je osvojil že vse, kar se je osvojiti dalo, ter igral za največje klube (Real Madrid, Manchester United, Juventus in Sporting Lizbona). "Moj novi izziv je Azija," je poudaril strelski rekorder lige prvakov in petkratni dobitnik zlate žoge, ki naj bi v zadnjem obdobju prejel kar nekaj ponudb iz Evrope, ZDA in Brazilije, a ni hotel prelomiti obljube, dane Savdijcem. Zdaj ga čakajo nove izkušnje na Arabskem polotoku.

V novem dresu bi lahko debitiral že v četrtek, ko se bo vodilni Al Nassr v 12. krogu prvenstva Savdske Arabije pomeril z Al Taiem. Če Ronaldo še ne bo pripravljen, pa zagotovo ne bo zamudil naslednje priložnosti za krstni nastop, saj Al Nassr 14. januarja čaka gostovanje pri najbližjem zasledovalcu Al Shababu, za katerega igra kar nekaj znanih nogometašev (Argentinec Ever Banega, Poljak Grzegorz Krychowiak, Španec Santi Mina …), tako da se obeta spektakel.

Cristiano Ronaldo je pred leti navduševal v belem dresu madridskega Reala, ki bo poskušal v prihodnjih tednih v Savdski Arabiji osvojiti španski superpokal. Foto: Getty Images

To bo sicer ravno obdobje, ko se bodo v Savdski Arabiji španski klubski velikani potegovali za superpokalno lovoriko, v finalu pa bi se lahko 15. januarja pomerila večna rivala Barcelona in Real Madrid, klub, s katerim je Ronaldo kar štirikrat osvojil ligo prvakov.