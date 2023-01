Francoski zvezdnik pojasnil, zakaj si je lase pobarval rožnato

Francoski nogometaš Antoine Griezmann je postal prvi nogometaš v tej sezoni, ki je v španskem državnem prvenstvu dosegel najmanj pet golov in prav toliko asistenc. In čeprav je odličen na zelenici, je skoraj toliko pozornosti kot njegovi igri namenjene tudi njegovi barvi las. 31-letni napadalec madridskega Atletica je na ta račun že večkrat izstopal, a tako zelo kot zdaj verjetno res ne. Kaj se skriva za njegovo odločitvijo?

Ker so vprašanja o njegovi izstopajoči izbiri barve las zelo pogosta, se je Antoine Griezmann zdaj odločil, da razjasni, zakaj se je odločil za tako barvo. V videopogovoru za uradno spletno stran delodajalca, madridskega Atlética, je razkril, da je šlo za družinsko odločitev.

"Že ko sem bil otrok, sem s pričesko in barvo las pokazal, ali sem srečen ali ne. Tokrat sem izbiral med modro in rožnato barvo. Doma imamo tri dekleta (poleg žene Erike še hčerki Mio in Albo, op. p.), sva pa samo dva fanta (on in sin Amaro, op. p.) in tokrat je zmagala rožnata," je pojasnil Grizou, ki se je iz Katarja vrnil kot svetovni nogometni podprvak.

Z izstopajočo barvo las se je prvič predstavil 29. decembra lani na tekmi z ekipo Elche.

