Maribor bo še občutno boljši, večja vloga za Iličića #video

Slovenski prvoligaši so začeli zimske priprave na nadaljevanje prve lige (11. februar). Vodilna Olimpija se v torek zjutraj brez medijskega termina odpravlja v Turčijo, njena prva zasledovalca Koper in Celje trenirata že teden dni, četrti Maribor pa je na ponedeljkov prvi trening – kot se spodobi za 16-kratnega državnega prvaka – povabil tudi sedmo silo, da je javnost obveščena o dogajanju v Ljudskem vrtu. "Maribor je lahko še občutno boljši," sporoča športni direktor Marko Šuler.

Aktualni prvak Maribor je jesenski del prve lige končal na četrtem mestu, z desetimi zmagami in tremi remiji z 20 tekem 15 točk za vodilno Olimpijo. Po slabšem začetku so prvi del sezone sklenili s petimi zaporednimi zmagami. Po štirih tednih počitka je trener Damir Krznar v Ljudskem vrtu v ponedeljek zbral 34 nogometašev. Med njimi je tudi 18-letni Marcos Tavares mlajši, ki je pred dnevi podpisal prvo profesionalno pogodbo. Aleks Pihler in Danijel Šturm po dolgotrajnih poškodbah še nista nared za večje obremenitve, Sven Šoštarič Karič pa zaradi lažje poškodbe vadi po prilagojenem programu. Do 21. januarja bodo trenirali doma, nato se odpravljajo v Turčijo. Prvo pripravljano tekmo bodo igrali 17. januarja z drugoligašem Aluminijem.

Nogometaši Maribora na zimskih pripravah: Jug, Bergsen, Pridgar, Zalokar, Milec, Žinič, Mitrović, Uskoković, Watson, Šoštarič Karič, Sikošek, Guerrico, Koderman, Repas, Pihler, Antolin, Vidaković, Kryeziu, Lorber, Dizdarević, Čuk, Božičković, Kronaveter, Brnić, Božić, Iličić, Tolić, Ishaq Rafiu, Šturm, Laušić, Vipotnik, Baturina, Sirk in Tavares.

Krznar: Devet igralcev je prišlo nazaj s kilogramom ali dvema manj

Damir Krznar Foto: Blaž Weindorfer/Sportida "S športnim direktorjem sva se pogovorila o kadru, zadovoljni smo s kakovostjo ekipe. Imamo nekaj imen na seznamu, ki bi bila zanimiva za nas, a ne bomo rinili brezglavo. Če se bo kaj pojavilo na tržišču, se bomo odzvali," je povedal trener vijoličnih Krznar. Večjih sprememb v kadru v zimskem prestopnem roku torej ni pričakovati. "Fantje bodo dobili priložnost za dokazovanje na pripravah, potem pa bomo iskali rešitve, ali bi bilo za koga izmed mlajših igralcev primerno skleniti dogovor o posoji."

"Izhodišče je spodbudno. Stanje na tehtnici je bilo zadovoljivo, le dva igralca sta imela kilogram preveč. Devet igralcev pa je prišlo nazaj s kilogramom ali dvema manj. Tako da smo dobili potrditev, da so zadolžitve, ki so jih imeli, fantje opravili in se pojavili na pripravah dobro pripravljenosti. Prvi cilj je, da ostanemo zdravi in se izognemo poškodbam. Le zdrav igralec lahko izpolni, kar zahtevamo od njega."

Posnetki s prvega zimskega treninga NK Maribor (vir: Planet TV):

Josip Iličić Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Josip Iličić je po posebnem programu vadil že zadnjih 10 dni. Nekdanji slovenski reprezentant se je jeseni vrnil v Maribor. Ker ni igral leto dni, ni bil v pravi formi in je zaigral samo na petih tekmah. Zdaj je bolje pripravljen in bo lahko igral več. "Ob koncu jeseni smo zanj pripravili načrt dela pod vodstvom Željka Filipovića, ki je bil v celoti izpolnjen. Z namenom, da se lahko od prvega dne priprav takoj vključi v delo z ekipo in da se izognemo tveganju poškodb. Josip je lahko v spomladanskem delu naša velika pridobitev, saj bo njegova prisotnost na igrišču neprimerno večja," je dobro novico z javnostjo delil Krznar.

Za Maribor začetek spomladanskega dela prvenstva ne bi mogel biti težji, saj ga takoj čakajo derbiji s Koprom, Olimpijo in Domžalami, torej s klubi iz zgornje polovice lestvice.