Šuler ne skriva zadovoljstva, velik dan za družino Tavares

Slovenski nogometni prvak Maribor, ki je v letu 2023 vstopil s četrtega mesta in za vodilno Olimpijo zaostaja 15 točk, je predstavil najnovejše kadrovske novosti. Nizozemski vratar Menno Bergsen in najstnik Tine Čuk sta podaljšala sodelovanje z vijolicami, prvo pogodbo s člansko zasedbo Mariborčanov pa je podpisal Marcos Tavares, 18-letni sin istoimenske klubske legende Marcosa Tavaresa, ki ob tej potezi ne skriva ponosa in zadovoljstva.

Mariborčani so jesenski del prvenstva sklenili z zmagovitim nizom, s katerim so se približali vrhu 1. SNL. V podobnem ritmu želijo nadaljevati tudi spomladi. Pred začetkom priprav, katerih glavnina bo že tradicionalno opravljena v Turčiji, so iz tabora vijolic sporočili prve kadrovske poteze.

Šuler: To so najlepši pogovori

Za vijolice je v 1. SNL debitiral na poslovilni tekmi njegovega očeta, strelskega rekorderja NK Maribor in 1. SNL Marcosa Magna Moralesa Tavaresa, med strelce pa se je že vpisal v pokalnem tekmovanju. V jesenskem delu 1. slovenske mladinske lige je dosegel deset zadetkov. Foto: NK Maribor Prišlo je do dveh podaljšanj in podpisa nove pogodbe. Nizozemski vratar Menno Bergsen in 17-letni krilni napadalec Tine Čuk sta podaljšala zvestobo Mariboru. Čuvaju mreže bi se pogodba sklenila ob koncu sezone, po novem pa bo zvest vijolicam do poletja 2025. Čuk je podaljšal pogodbo še dlje, do januarja 2026. Po večletnem igranju v nogometni šoli ter občasni priključitvi k članskemu moštvu je prvo pogodbo z NK Maribor podpisal 18-letni Marcos Tavares.

"To so tisti najlepši pogovori, ko je v ospredju in vsem zelo dobro razumljiva športna plat. Vsi čutijo pripadnost klubu in tisto, kar iščemo, je to, da so igralci lačni uspehov, nadgrajevanja razvojne poti ter verjamejo v zgodbo, ki jo peljemo. Z namenom, da najdemo skupen izziv in cilj. Menno, Tine in Marcos so to prepoznali, ob skupnem zadovoljstvu gremo skupaj naprej," je pojasnil športni direktor Marko Šuler in dodal, kako bosta oba najstnika, Čuk in Tavares, zimske priprave začela s članskim moštvom. To velja tudi za Alena Dizdarevića in Marcela Lorberja.

Menno Bergsen je pogodbo, ki je bila veljavna do konca sezone, podaljšal še za dodatni dve leti. ''Je fant, na katerega lahko resno računamo, saj zaostruje konkurenco za mesto med vratnicama. Kakovost ni vprašljiva, hkrati pa ima mladost in dinamičnost. Je zanimiv, nadarjen vratar in veseli me, da nadaljujemo skupno pot," je o njem povedal Marko Šuler. Foto: Vid Ponikvar

''Fantje, ki kažejo nadarjenost in si tudi zaslužijo priložnost, da se preizkusijo na višji ravni, so priključeni k prvi ekipi. Igrišče bo pokazalo, kdo bo ostal dlje zraven in kdo bo še morda nabiral izkušnje kot posojen igralec v članski ali ob nadaljnjem igranju v mladinski konkurenci. Poti, ki smo jo izbrali, ne spreminjamo. Nadaljujemo s poudarkom na vključevanju fantov iz nogometne šole. Tine in Marcos sta naslednja v nizu, ob nadarjenosti si tudi s prizadevnostjo zaslužita pozornost. Primer Bergsen pa potrjuje, da bo dovolj prostora za fante, ki so pokazali kakovost in predvsem s svojo miselnostjo ter pripadnostjo dokazujejo, da si zaslužijo dres NK Maribor,'' je še dodal Šuler in s tem spravil v dobro voljo svojega sodelavca Marcosa Tavaresa starejšega, ki je prek družbenih omrežij delil srečo, ponos in zadovoljstvo z navijači, ker je njegov najstarejši sin podpisal prvo profesionalno pogodbo z NK Maribor.