Oliver Bogatinov se vrača v prvo slovensko ligo

Pri NK Radomlje so naznanili novo trenersko ime, Nermina Bašića, s katerim so se razšli v začetku decembra, bo nasledil Oliver Bogatinov.

"NK Radomlje ima novega trenerja članskega moštva. To funkcijo prevzema Oliver Bogatinov, štiriinštiridesetletni strokovnjak, ki ima za seboj ogromno izkušenj pri delu s slovenskimi prvoligaši," so Radomljani na družbenem omrežju sporočili, da so našli zamenjavo za Nermina Bašića, s katerim so se razšli pred dvema tednoma.

Bogatinov je v slovenskem državnem prvenstvu nazadnje deloval kot športni direktor Kopra, pred tem pa je funkcijo športnega direktorja opravljal pri Mariboru.

Nove varovance bo prvič zbral 5. januarja, ko se bodo začele zimske priprave na nadaljevanje sezone.

Radomljani so jesenski del končali na predzadnjem, devetem mestu. Na 20 tekmah so zmagali le dvakrat, zbrali so 13 točk. Zadnji Sežanci jih imajo 12.

Naslednjo tekmo domačega prvenstva bodo odigrali 11. februarja v Novi Gorici.