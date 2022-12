Nekdanji član Celja odslej pri Muri

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenski nogometaš Florijan Raduha je novi član Mure, je soboški klub sporočil na spletni strani. Petindvajsetletni vratar je nedavno prekinil pogodbo s Celjem, kamor se je preselil iz lendavske Nafte pred začetkom sezone pretekle sezone, z Muro pa je podpisal pogodbo do 31. decembra 2025.

Raduha je za Celje zbral 14 nastopov, pred tem za Nafto 91 nastopov, za Odrance pa 49. V mlajših selekcijah je že bil član Mure.

"Zelo dobro se zavedam, kam sem prišel ter kaj Mura pomeni v Prekmurju in Sloveniji. Komaj čakam, da se vse skupaj začne in da začutim vzdušje Fazanerije na drugačen način. Doslej sem v Murski Soboti vedno gostoval, veseli me, da bom tokrat tisti, ki ga bodo navijači spodbujali," je za spletno stran dejal Raduha.

Preberite še: