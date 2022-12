Norišnica v Argentini: svetovni prvaki so prispeli v domovino #video

Argentinski nogometaši so po osvojenem naslovu svetovnih prvakov danes ob 2.40 zjutraj po lokalnem času pripotovali v domovino. V Argentini so danes razglasili dela prost dan, tako da se na ulicah Buenos Airesa ob sprejemu obeta pravi spektakel. Že ob sprejemu na letališču je bilo kljub nočni uri bučno, odmevale so pesmi, pilot pa je po pristanku iz okna letala obesil argentinsko zastavo, ob kateri so navijači ponoreli. Zatem sta prva iz letala stopila kapetan Lionel Messi s pokalom in selektor Lionel Scaloni.

Nogometaši so nato s posebnim avtobusom z letališča odpotovali proti prostorom Nogometne zveze Argentine, kjer jih je kljub nočnim uram že pozdravilo na tisoče navdušenih navijačev. Kot še poročajo tuji mediji, naj bi polet Argentincev domov z letalsko družbo Aerolineas Argentinas prek spletne strani FlightRadar24 (švedska internetna storitev, ki na zemljevidu prikazuje informacije o sledenju poleta letala v realnem času, op. p.) spremljalo več kot deset tisoč ljudi. Airbus A330 je nosil napis "ena ekipa, ena država, ene sanje", na njegovem zadnjem krilu pa sta narisana obraza Lionela Messija in Angela Di Marie.

Argentinci so prispeli v domovino, foto: Reuters:

Po poročanju argentinske medijske agencije Télam bo ekipa najprej izkoristila čas za počitek v prostorih argentinske nogometne zveze, ki so, kot nam je v ponedeljek v pogovoru zaupal Mirko Vasle, nedaleč od letališča. Argentinci so iz Dohe odpotovali v ponedeljek, po postanku v Rimu pa nadaljevali pot do Argentine.

Množice navijačev so se že v ponedeljek zvečer pred prihodom moštva utaborile pred igrišči za trening. Nekateri so ležali na odejah na travi, drugi pa so svoje ljubljence čakali na stolih za piknik, opremljeni s hladilnimi torbami.

Ob težko pričakovani vrnitvi argentinske reprezentance v domovino se tako nadaljuje večdnevno neprekinjeno praznovanje po vsej državi. Slavje bo vrhunec doživelo okoli poldneva po lokalnem času, ko bodo argentinski navijači svoje ljubljence pozdravili na sprejemu okoli kultnega obeliska na Aveniji 9. julija v Buenos Airesu.

Ob 3.30 v Buenos Airesu:

It's 3:30 am in Argentina. World champions.pic.twitter.com/HXtBKAyCI6 — Roy Nemer (@RoyNemer) December 20, 2022

PASADAS LAS 3 DE LA MAÑANA HAY UNA MAREA DE GENTE ACOMPAÑANDO AL MICRO DE LA ALBICELESTE. Argentina vive un estado de éxtasis festejando la obtención de la Copa del Mundo en #Qatar2022. pic.twitter.com/9zmP7LcW1Y — SportsCenter (@SC_ESPN) December 20, 2022

This is Argentina at 4 am



Beautiful scenes 😍 pic.twitter.com/wx6Y250iTm — Messi Media (@LeoMessiMedia) December 20, 2022

Argentinci so se ob vožnji z avtobusom skorajda zapletli. Njihovi privrženci so se ob tem pošalili, da ne mine niti dan, ko jim njihovi nogometaši ne bi povzročili povišanega srčnega utripa.

The Argentina players almost got caught in the overhead cables!pic.twitter.com/ARmcycGxGg — Roy Nemer (@RoyNemer) December 20, 2022

