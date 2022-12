Kaj se dogaja v Argentini? "To je res norost."

V Argentini so v nedeljo po 36 letih dočakali naslov svetovnih prvakov v nogometu. Na ulice argentinskih mest se je ob zmagi zgrnilo na milijone navijačev, ki so navdušeno pozdravili veliko zmago Lionela Messija in soigralcev. "Argentina je v malih nebesih. Za nekaj dni smo in bomo pozabili na vse politične razlike, razdvojenost," iz Buenos Airesa sporoča Mirko Vasle.

Kot nam je že pred polfinalom v intervjuju zaupal v Argentini rojeni Mirko Vasle, je bil nogomet v tem mesecu dni edina stvar, ki je združila sicer razdvojeno državo, ki se spopada z visoko inflacijo, 43 odstotkov prebivalcev živi pod pragom revščine, položaj pa je daleč od rožnatega. Nasprotno, v Argentini pričakujejo, da se bosta življenjski standard in gospodarska kriza v prihodnjih mesecih še poslabšala, a trenutno v Buenos Airesu in tudi Argentini slavijo in živijo nogometne sanje. Po zmagi je v Argentini izbruhnila prava evforija, velik uspeh pa je proslavil tudi naš sogovornik.

Mirko Vasle (na sliki desno) nam je sporočil, kakšno je stanje v Argentini. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

"Argentina je v malih nebesih. Za nekaj dni smo in bomo pozabili na vse politične razlike, razdvojenost. Nedelja pri nas je bila res čudovita, bil je res lep dan, tekma se je po naši uri začela že ob 12.00 in od tistega trenutka naprej ni bilo Argentinca, ki ne bi bil pred velikim zaslonom. Po zadnji enajstmetrovki in naši zmagi pa je izbruhnilo veliko slavje, v strogem centru pri obelisku se je zbralo več kot milijon ljudi. Nekateri ocenjujejo, da se je zbralo tudi do 1,3 milijona ljudi in česa takšnega celotna Argentina ne pomni," dan po velikem uspehu pojasnjuje Vasle.

Slavje na letu iz Istanbula do Buenos Airesa:

Ob obelisku več kot milijon navijačev

Navijači v Buenos Airesu so se množično zbirali okoli ikoničnega obeliska na aveniji 9 de Julio in razvnela se je nezadržna argentinska fiesta za zgodovinsko in zasluženo zmago sinjemodrih v finalu SP. "Ljudje so bili zbrani res po celotnem Buenos Airesu in tudi preostalih delih Argentine. Sam sem bil na lokaciji, kjer je bilo zbranih dva ali tri tisoč ljudi, pri tem pa moram poudariti, da je vse skupaj potekalo v najlepšem redu in brez izgredov. Ob res bučnem navijanju in petju ter igranju na bobne se je celoten Buenos Aires kar tresel. Danes mnogo ljudi ne bo šlo na delo, za torek pa se načrtuje ogromen sprejem, saj bo reprezentanca v nočnih urah prispela domov. Za torek tako spored še ni znan, vlada pa se odloča, da bi bil v torek dela prost dan. Verjamem, da bo sprejem veličasten, in vsi se ga že veselimo," pojasnjuje v Buenos Airesu rojeni Vasle.

Slavje v Argentini, foto: Reuters:

1 / 7 2 / 7 3 / 7 4 / 7 5 / 7 6 / 7 7 / 7

Svet se je v Argentini ustavil ob praktično vsaki tekmi sinjemodrih na tem mundialu. Še bolj do izraza je to prišlo v nedeljo, ko se je ustavil promet, trgovine so se zaprle, ljudje pa so trli pred televizijske zaslone. "Tukaj ni niti politike niti vere, ničesar. Včeraj sem na lokaciji, kjer smo spremljali tekmo, srečal tudi dve mladi nuni, odeti v argentinsko zastavo. Moram pa povedati, da še nikoli do zdaj nisem videli na ulicah toliko deklet in žensk, ki bi navijale za Argentino, pa ogromno starejših, tudi takšnih, ki komaj hodijo, tako da smo bili res vsi kot eno. Vsi smo bili vzhičeni in vsi smo oziroma so si želeli vsaj za trenutek izkusiti oz. biti del nečesa tako velikega, ko ti od samega ponosa pridejo kar solze v oči. Iskreno, sploh ne morem z besedami opisati, kaj vse se je dogajalo v nedeljo v Argentini," je vzhičen Vasle.

V torek se v Argentini obeta veliki sprejem za prvake. Foto: Reuters

Rajanje po dramatični zmagi še ni pojenjalo in se bo verjetno le še stopnjevalo do trenutka, ko se bodo na domača tla vrnili argentinski nogometaši. "Vsa tri prvenstva, ki jih je osvojila Argentina, so za nas nepozabna. Kar 36 let je minilo od zadnjega, ko nas je takrat Maradona popeljal do velikega podviga. A ne smemo pozabiti, da smo bili v tem času še dvakrat podprvaki. Zaradi tako dolgega čakanja je slavje zdaj še toliko večje."

Nedeljski finale je sicer postregel s pravo dramo, ki se je končala šele z izvajanjem enajstmetrovk. Še posebej čustveno so tekmo s številnimi preobrati pospremili v Argentini. "Do 80. minute srečanja iskreno nisem mogel verjeti, da imajo Argentinci takšno prevlado, potem pa se je v dveh minutah vse sesulo in takrat sem res pomislil, da nas bo Francija povozila. Takrat smo tudi nekako čutili, da so naši nogometaši utrujeni. Potem ko je v podaljšku padel tretji gol, sem verjel, da je to to, potem pa so Francozi znova zadeli. A po tisti zadnji akciji Francozov, ko je prodrl Kolo Muani in se je izkazal Martinez, pa sem bil skoraj prepričan, da bo Argentina zmagala po enajstmetrovkah. Pri enajstmetrovkah pa se je slišalo samo še vriskanje," pravi Vasle, ki se je rodil slovenskim staršem v Argentini.

Francozi in Argentinci so bili hud boj. Foto: Reuters

Argentina je po Španiji pred 12 leti šele druga reprezentanca, ki je SP začela s porazom, a na koncu slavila naslov. "Po prvi tekmi in porazu s Savdsko Arabijo smo bili vsi pesimistični, vzdušje res ni bilo dobro. Potem pa je šla tekma za tekmo, bolj ko je šlo proti koncu, bolj smo verjeli, da se lahko zgodi nekaj velikega. Zelo pa sem bil vesel tudi tega, da je velik del sveta stiskal pesti za Argentino, tudi znanci iz Slovenije so mi pisali, da so z nami in da stiskajo pesti za Argentino, kar mi je res veliko pomenilo."

Kaj pa Messi?

Posebno vlogo je na tem prvenstvu odigral Lionel Messi, ki je v svojo vitrino velikih dosežkov pospravil še naslov za svetovnega prvaka."Messi je na tem prvenstvu pokazal srčnost in bojevitost, ki sta mu manjkali na prejšnjih svetovnih prvenstvih. In to so mu Argentinci takrat zamerili. Ta zgodba se je začela pred dvema letoma, ko smo osvojili Copo Americo, pa potem še Finalissimo, to svetovno prvenstvo pa je bila zdaj pika na i. In vse skupaj se je zgodilo na krilih Messija. Seveda so za ta uspeh zaslužni prav vsi nogometaši, a Messi je zdaj zagotovo prepričal še tiste ljudi, ki so dvomili o njem. To je res norost. Danes ni revežev in bogatašev, danes smo vsi Argentinci in še nekaj dni bo tako."

Preberite še: