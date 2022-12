Messijevo posebno ogrinjalo buri duhove

Argentina je v nedeljo po 36 letih v zrak dvignila pokal za naslov svetovnih prvakov. Junak finala in celotnega prvenstva je postal Lionel Messi, ki je kot kapetan Argentine prvi prejel v roke pokal za naslov najboljših. A še preden se je to zgodilo, ga je katarski emir, šejk Tamim bin Hamad al Tani, na podelitvi trofeje oblekel v bišt, tradicionalno arabsko ogrinjalo. Argentinski zvezdnik Messi je katarskemu emirju dovolil, da mu je nadel prosojno črno haljo okoli ramen, preden mu je predsednik Mednarodne nogometne zveze Gianni Infantino izročil pokal in se je lahko začelo proslavljanje.

Posebno ogrinjalo je po zmagi zmotilo številne navijače in tudi nogometne delavce, ki so dogodek označili za povsem nepotreben in vsiljiv, čeprav je Messi ogrinjalo sprejel brez pritoževanja. Kot danes poročajo tudi mediji, pa ima črno ogrinjalo poseben pomen. Katarski vplivnež Tallie Dar je na Twitterju zapisal, da za posebnim oblačilom stoji tudi prav posebnega zgodba.

Messi’s black cloak is called a 'Beshth'. Arabian warriors wore it after a victory. It’s also worn by the royal family. King of Qatar honoured Messi as a sign of respect. Signifying Messi as a warrior who won for his country Argentina pic.twitter.com/TMStG6mo57 — Tallie Dar (@talliedar) December 18, 2022

"Bišt so nosili arabski vojaki po zmagi v boju. Hkrati ga nosijo člani kraljeve družine. Katarski kralj je tako Messiju podal ogrinjalo v znak spoštovanja in simbolično Messija označil za bojevnika, ki je bil glavni mož ob zmagi Argentine," je zapisal Dar. "Messija so tako počastili kot kraljevo kri. Zame je to poetično, zato ne pričakujem, da bodo sovražniki in ljubosumneži razumeli, saj ljudje z majhnimi umi ne bodo nikoli na ravni kraljev," je še zapisal Dar.

Foto: Reuters

Katarski emir, šejk Tamim bin Hamad al Tani, je na Twitterju čestital argentinski reprezentanci za zmago na svetovnem prvenstvu v Katarju, čestital je tudi francoski reprezentanci, vsem ekipam, ki so sodelovale na turnirju, pa se je zahvalil "za čudovito igro". Zahvalil se je tudi navijačem za navdušeno navijanje. "Za zaključek smo izpolnili svojo obljubo, da bomo organizirali izjemno prvenstvo arabskih držav, ki je omogočilo narodom sveta, da spoznajo bogastvo naše kulture in izvirnost naših vrednot."

A dejanja katarskega emirja mnogi niso sprejeli pozitivno. Strokovna sodelavca v Katarju in nekdanja nogometaša Gary Lineker in Pablo Zabaleta sta bila po koncu med tistimi, ki so bili zbegani ob pogledu na Messija v prosojni črni halji. Nekdanji argentinski branilec Zabaleta je za BBC One ugibal o razlogih: "Le zakaj? Ni razloga za to." Tiskovna agencija PA je za mnenje o zadevi prosila tudi Fifo, a še ni dobila odgovora.

