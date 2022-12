Prijazen fant brez karizme?!

Njegova igra je čista fantazija. Že nekaj desetletij. Je pravo utelešenje popolne desetice. Simbolike največjega, kar premore nogomet. Njegov talent mu je zlahka odpiral vrata do srca najbolj izbirčnih nogometnih sladokuscev. Takšna lahkotnost preigravanj, katero je znal na največjih tekmah nadgraditi še z atraktivnimi zadetki, poštenostjo in nesebičnostjo, pri tem pa je stalnost vrhunske forme ohranjal tako dolgo, da so se epopeje o statističnih posladkih pisale kar same od sebe, je postala nalezljiva. Mlado in staro, vsi so hoteli biti kot Messi. Ujeti vsaj delček njegovega razkošnega znanja, vstopiti v njegov svet, kjer se je zdelo vse tako enostavno. In zmagovito.

Svetovni prvak je postal v Katarju, bogati deželi, s katero je navezal bolj tesne stike že pri Barceloni, saj je v blagajno katalonskega kluba prek sponzorstev nosila bajne milijone. Še bolj ''katarski'' je postal v Parizu, saj delovanje PSG napaja ravno kapital iz omenjene dežele. Foto: Guliverimage/Getty Images A spoštovanja si ni nabral pri vseh. V pestrem obdobju vročega rivalstva s Cristianom Ronaldom, ko se je pazilo in opozarjalo na vsako malenkost, ter nostalgičnimi primerjavami z nogometnimi čudeži Diega Armanda Maradone, mu je vselej nekaj manjkalo, da bi se mu priklonili tudi najbolj iskrivi kritiki. Potrebno je bilo počakati do Katarja, usoda pa je hotela, da mu je to uspelo šele takrat, ko je opustil značaj ponižnega in nekonfliktnega športnika.

Prijazen fant, na katerega se nikoli niso lepili škandali, niti se ni nikoli trudil, da bi kako drugače kot na nogometni zelenici dvigoval zanimanje za svoje ime, se je prelevil v bojevnika. Spremenil je osebnost. Jo nadgradil. Prvič v karieri se je pokazal v bolj drzni, neposredni luči. Soigralci so mu verjeli, z njim so bili pripravljeni tudi umreti, če bi bilo potrebno. Prepričal jih je, takšen Messi je klical po akciji s srečnim koncem.

In kako mu je to uspelo? Sposodil si je ščepec čarobne energije večnega upornika in fakina, s katero je nekdaj osvajal svet njegov veliki rojak Maradona. Zdaj sta si bot. Oba sta popeljala gavče do svetovnega naslova. Oba z zlato levico in desetico na hrbtu. Nikoli nista pretirano zrasla. A to velja le za njuni človeški figuri. Kar se tiče njunega nogometnega prispevka, sta prerasla v nogometno božanstvo, ki je očaralo na milijone fanatičnih vernikov. In sprožilo fenomen množičnih romanj na največja tekmovanja.

Večkrat med prvenstvom je priznal, kako v Katarju neizmerno uživa, saj ga na delu spremlja tudi družina. Foto: Reuters Zdaj ni več izgovorov, zakaj se Lea Messija ne bi smelo upoštevati kot enega najboljših vseh časov. Milo rečeno. Ker glede na neverjetno pot, ki jo je prehodil v klubskem svetu, tam pa premikal mejnike tako igrivo in uspešno kot še nobeden pred njim, je pred SP 2022 veljala le še dilema, ali je Lionel, tisti nadobudni fant iz Rosaria, ki se je v mladih letih podal čez veliko lužo v Barcelono, nato pa postal nogometna ikona 21. stoletja, največji vseh časov. In, glede na to, kako je osvojil letošnje svetovno prvenstvo v Katarju, obenem pa galvaniziral soigralce, da so v državnem dresu ''leteli po igrišču'' in pri tem grizli travo, vse z namenom, kako premagati tekmeca in postati najboljši na svetu, ne bi smelo biti več dvoma.

Ni mu bilo lahko, Argentina v primerjavi z drugimi velesilami, ki so v Katarju spadale med osrednje favorite za naslov, začenši z (neuspešnimi) branilci naslova iz Francije, ali pa Brazilci, Španci, Nemci, Angleži, nenazadnje tudi Portugalci, ni računala na tako širok izbor dokazanih in že uveljavljenih zvezdnikov. Takšnih, ki bi avtomatično delali razliko na igrišču. Messi nima dosti takšnih soigralcev. Zato je moral spremeniti osebnost, postati drugačen, se še bolj povezati s skupino igralcev, katera ga tako osrečuje. Zato je potrebno njegov dosežek na tem prvenstvu, čeprav je bližnjico do veličastne statistike spretno izkoriščal prek zelo pogostih dosojenih kazenskih udarcev v prid Argentine, še bolj ceniti. Ni namreč razpolagal s tako kakovostnim kadrom kot kar nekaj drugih reprezentanc.

Po finalu SP 2022 je sporočil, da namerava nadaljevati reprezentančno kariero. Za zdaj je v 172 nastopih dosegel 98 zadetkov. Tako bi lahko prihodnje leto dočakal preboj v častitljivi "klub 100". Splošni rekord si lasti Cristiano Ronaldo (118), pred Messijem je tudi še Iranec Ali Daie (109), to pa je tudi vse. Foto: Reuters

Je pa imel nekaj drugega. Pogum, motivacijo, odločenost, tisti lesk v očeh, ki je vse, ki so se mu našli na poti in ga skušali izločiti s tekmovanja, opozarjal na scenarij, mogočno argentinsko veselico na stadionu Lusail, ki bi se lahko zgodila 18. decembra. In se tudi je. Pri 35 letih je uresničil otroške sanje, dosegel tisto, po čemer je hrepenel v vseh tistih letih lucidnega mojstrstva, ko je v dresu Barcelone navduševal iz tedna v teden, v domovini pa bil zaradi pomanjkanja reprezentančnih superdosežkov še vedno treniran z zadržkom. To ga je zelo motilo. Čakal je na dan, ko bi bilo lahko zadoščeno pravici, ko bi dvignil v zrak pokal za najboljšega na svetu tudi on. In se je zgodilo.

Argentina je vedno veljala za nekaj posebnega. To je dežela, tako nora na nogomet, da ne potrebuješ kaj dosti za sprožitev evforije. Takšnih navijačev v bistvu ne moreš preslepiti. In če kdaj, so v Messijev srečen epilog po vseh tistih neuspešnih dokazovanjih na svetovnih prvenstvih verjeli ravno v Katarju. Čutili so, da je tokrat prisotna nova energija. Usoda ali ne, pravici je postalo zadoščeno šele takrat, ko je pokazal drugačno osebnost. Ko je posnemal pokojnega idola Maradono. Kot da bi mu hotel dokazati, kako zelo se je ''mali zeleni'' motil, ko so ga leta 2016 novinarska ušesa ujela pri pogovoru z legendarnim Pelejem. Takrat ga je Brazilec vprašal, kakšen je Messi kot oseba. Maradona mu je brez ovinkarjenja hitel pojasnjevati, da je Messi resda prijazen fant, ki pa nima osebnosti, karizme, da bi bil lahko vodja.

Ko si je v Katarju sposodil delček nemirnega duha Diega Armanda Maradone, je Lionel Messi zažarel v tako prepričljivi luči, da je hitro prepričal tudi navijače. Foto: Reuters

Ta pripomba ga je zagotovo zabolela, a mu tudi dala misliti. Maradona je namreč izpostavil nekaj, kar je Messija gnalo k iskanju rešitev, novih smernic. Ko je postal bojevnik, ko se je samozavestno spuščal v provokativne dvoboje z Nizozemci in pokazal drugačen obraz, je postalo dokončno jasno, da v Katarju nastopa nek nov Messi. Navijači in soigralci so to prepoznali. Kakor je Messi v Katarju ves čas verjel, da mu bo s pomočjo božje naklonjenosti uspelo priti do naslova, tako so njegovi soigralci ves čas verjeli, kako jih ne bo nikdar pustil na cedilu. Morali so mu le slediti in skrbeti, da iz njega ni izpuhtel bojevniški duh. Uspelo jim je.

V infarktnem finalu, ko so se Francozi tako v rednem delu kot podaljšku dvakrat vstali od mrtvih, je bil Messi izjemen. Bilo ga je po vsem igrišču. Skoraj vsaka njegova poteza je mejila na mojstrstvo, nikoli ni obupal, niti v podaljšku. Bil je kos vsem šokom, zadel še za 3:2, na koncu pa dočakal tisto, po čemer je hrepenel vso kariero. Postal je svetovni prvak. In odstranil še zadnji očitek, ki ga je ločeval od tega, da bi bil prepoznan kot največji. Vseh časov.