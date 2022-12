Argentinski junak šokiral javnost z obsceno gesto

Argentinski velikan Emiliano Martinez, v višino meri 195 centimetrov, je pomagal Scalonijevi četi do tako želenega naslova svetovnega prvaka. Pri izvajanju 11-metrovk je ubranil strel Kingsleyja Comana, obenem pa toliko zmotil Aureliena Tchoamenija, da je zgrešil celoten gol in žogo poslal mimo vratnice. S tem je bila argentinska pot do svetovnega naslova odprta. Soigralci so marljivo zadevali z bele točke, Martinez je postal svetovni prvak!

Po tekmi je poziral z nagradama, zlato rokavico in pokalom za svetovnega prvaka, s svojo družino. Foto: Reuters

Gavči so naslov najbolj privoščili kapetanu Lionelu Messiju, ki je odigral zadnjo tekmo na svetovnih prvenstvih in po njej prejel zlato žogo, priznanje za najboljšega igralca tekmovanja. Priznanje pa je prejel tudi njegov soigralec, ki stoji med vratnicama. Čuvaj mreže Aston Ville je na odru prevzel zlato rokavico, ki si jo je prislužil kot najbolje ocenjeni vratar letošnjega spektakla v Katarju.

Ko jo je dobil, pa si je na stadionu Lusail privoščil nenavadno potezo, saj je rokavico nastavil k mednožju. Razlogi, zakaj se je 30-letni temperamentni Argentinec, ki je pred tem poplesaval pri izvajanju 11-metrovk, odločil za takšno obsceno dejanje, še niso znani.