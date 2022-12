Prevlade Evrope je konec, Južna Amerika vrača udarec!

Argentina se je s tretjim naslovom svetovnega prvaka v nogometu, ki ga je osvojila v Katarju, na večni lestvici povzpela na četrto mesto. Večkrat so bili svetovni prvaki le Brazilija, Italija in Nemčija. Južna Amerika je tako prekinila niz štirih zaporednih naslovov predstavnikov Evrope, novo razmerje v svetovnih naslovih zdaj znaša 12:10 za Evropo.

Svetovna nogometna prvenstva potekajo od leta 1930. Prireditelji so jih spravili pod streho 22. Z naskokom najbolj uspešni so bili Brazilci, Italijani in Nemci, ki so skupno osvojili kar 13 lovorik. Z naslovom svetovnega prvaka se lahko sicer pohvali le osem držav. Argentina s tremi naslovi na večni lestvici zmagovalcev zaseda samostojno četrto mesto.

Gavči so postali svetovni prvaki tretjič v zgodovini. Foto: Reuters

Lionel Messi z ekipo pa je v Katarju poskrbel še za nekaj. Argentinci so prekinili dolgo prevlado evropskih držav, ki so pred Katarjem osvojile zadnje štiri mundiale. Italija je bila najboljša leta 2006 v Nemčiji, Španija leta 2010 v Južni Afriki, Nemčija leta 2014 v Brazliiji, Francija pa leta 2018 v Rusiji. Evropskega niza je konec, Južna Amerika je skupno razmerje v lovorikah znižala na 10:12. Preostali svet še čaka na reprezentanco, ki bi mešala štrene evropskim in južnoameriškim velikanom do te mere, da bi osvojila svetovni vrh.

Prvi svetovni prvaki so bili Urugvajci (1930). Foto: Guliverimage/Getty Images

92 let po prvem mundialu je znova svetovni prvak reprezentanca iz Južne Amerike. Dolgoletni evropski niz osvajanj svetovnih prvenstev je v Katarju prekinila Argentina. Foto: Reuters