Ponosno in s solzami v očeh govorijo o Messiju #video

Lionel Messi ima pri 35 letih najbrž zadnjo priložnost, da postane svetovni prvak. In zato v Argentini, še posebej pa v Rosariu, kjer je rojen, o njem govorijo s ponosom in solzami v očeh. Njegova podoba je naslikana na stenah, v zraku plapola 18 metrov visok dres s številko deset. Kako se bo finale razpletel, za Messijeve rojake ni dvoma.

Alejandra Ferreyra Foto: Reuters Delavsko mesto Rosario leži 300 kilometrov severno od Buenos Airesa, prestolnice Argentine, ob reki Parana. "Iz druge galaksije in iz moje soseske," je zapisano na enem od grafitov v ulici, kjer je rojen Lionel Messi. Njegova nekdanja soseda Alejandra Ferreyra pokaže fotografije malega Lionela. "Bil je zelo zabaven in preprost fant. Zanj je bilo življenje bolj kot ne le žoga. Igral se je s preostalimi otroki. Res si zasluži vse najboljše v življenju, saj je zelo dober človek. Je rojen vodja in nas bo vse osrečil. Že zdaj smo prvaki." Messiju manjka samo še naslov svetovnega prvaka z Argentino. Južnoameriškega so že osvojili, samo z Barcelono pa je bil denimo desetkrat prvak.

Po Messiju je poimenovan tamkajšnji lokal, dobitnik sedmih zlatih žog je vzor mladim fantom, ki danes igrajo nogomet v njegovem prvem klubu Newell's Old Boys, iz katerega je star komaj 13 let odšel na akademijo Barcelone. "Upam, da bo vsak dan zmagoval tekme, osvojil pokal. Upam, da osvojimo svetovni naslov. To pričakujem," pove mali Pedro Ibañez. Tudi njegov oče Juan Ibañez je prepričan o zmagi Argentine nad Francijo. "Premagali jih bomo. Tako pač je. Zaradi te želje, ki jo fantje imajo. So v dobri formi. Imamo srečnega Messija. Vidi se, da je srečen s soigralci, ki jih ima ob sebi. Messi je idol vsem njim in ker imajo njega ob sebi, igrajo še bolje."

Murali in Messijev velikanski dres v Rosariu (foto: Reuters):

Nekoč so bili po argentinskih mestih številni murali, stenske poslikave, s podobo Diega Maradone, danes Messija. Visoke več deset metrov. Z žerjavom pa so v zrak dvignili 18 metrov visok, 12 metrov širok in 30 kilogramov težak Messijev dres. "Obliva me kurja polt, saj smo vanj vložili veliko dela, src, krvi, tako, kot to naši nogometaši, Leo, Scaloni, kažejo v Katarju," pove eden od pobudnikov izdelave gromozanskega Messijevega dresa Juan Pio Drovetta. Messi bo v finalu igral drugič, pred osmimi leti so Argentinci izgubili z Nemci, pred štirimi leti že v osmini finala, prav s Francozi.