Dani Bavec: Pričakujem napet in tesen finale

Že v nedeljo ob 15. uri se bo na Planetu s studijsko oddajo začela najbolj pričakovana tekma letošnjega leta, veliki finale FIFA nogometnega prvenstva 2022 med Argentino in Francijo. "Pričakujem napet in tesen finale," pravi Dani Bavec, ki bo na Planetu komentiral tekmo.

"Prosto leteče poslastice ne gre pričakovati," pred finalom pravi komentator Dani Bavec, a poudarja, da je za prave nogometne sladokusce lahko nogometna poslastica tudi trd in taktičen dvoboj.

Komu Dani Bavec pripisuje največ možnosti za zmago?

Tako Argentina kot Francija bosta v nedeljo lovili svoj tretji naslov svetovnega prvaka, za Francijo bi bil to drugi zapored, medtem ko je bila Argentina na nogometnem prestolu nazadnje pred 36 leti. "Obe ekipi sta skozi prvenstvo pokazali tako trenutke moči kot šibkosti. Pri obeh najdemo tudi posameznike, ki so sposobni kreirati rezultat. V finale sta se uvrstili reprezentanci, ki sta na turnirju pokazali največ in zame imata enake možnosti," pravi Bavec.

Tisti, ki si še posebej želi ponoviti uspeh Diega Armanda Maradone, je seveda Lionel Messi. Će mu bo uspelo, bo potrdil status največjega v zgodovini nogometne igre, a Bavec se s tem ne obremenjuje: "Opažam pa kar redno naslavljanje te teme pri različnih medijih po vsem svetu. Vsekakor nekomu, ki kandidira za ta laskavi naslov, pritiče, da se enkrat polasti najbolj čislane lovorike v nogometu."

Na sumu imam, da zimskega SP ne bomo več videli

Po Bavčevem mnenju je letošnje svetovno prvenstvo sicer najbolj zaznamovalo število presenetljivih zmag in izpadov favoriziranih reprezentanc. "Navdušila me je količina dobrega nogometa in tesnih obračunov. Ker pa se tiče zimskega termina, bom počakal na analizo vseh vpletenih. Na sumu imam, da zimskega SP ne bomo več videli." pravi.

Neposredni prenos velikega finala FIFA svetovnega prvenstva v nogometu Katar 2022 med Argentino in Francijo si boste na Planetu lahko ogledali v nedeljo ob 16. uri. Studijski del se bo začel že ob 15. uri. Navijajte z nami!

