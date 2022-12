Evrogol Oršića in Hrvaška ima tretjič kolajno na mundialih

SP 2022 v Katarju, 22. tekmovalni dan, tekma za 3. mesto:

Zaradi poškodb in bolezni sta morala selektorja za tekmo za tretje mesto premešati prvi postavi, Zlatko Dalić je tako ekipo postavil v formaciji 3-5-2 in v obrambo uvrstil Josipa Šutala in Josipa Stanišića, ki v Katarju sploh še nista igrala. Marcelo Brozović je denimo manjkal v vezni liniji. Seveda pa v prvi postavi ni manjkal izkušeni Luka Modrić, ki je odigral bržkone svojo zadnjo tekmo na svetovnih prvenstvih.

Dve prekinitvi in dve napaki v obrambi sta pomenili, da smo že v prvih desetih minutah videli dva gola. Ivan Perišić je prosti strel izvedel v sedmi minuti, Joško Gvardiol pa je z glavo žogo potisnil v gol. Dve minuti pozneje so Maročani izenačili. Zadel je Achraf Dari. V naslednjih minutah je bila Hrvaška veliko bolj odločna, da zabije še drugič. V 18. minuti je imel lepo priložnost Mislav Oršić, šest minut pozneje pa Modrić. Slednji je imel v kazenskem prostoru veliko prostora, a je bil njegov strel premalo močan, da bi ogrozil vratarja Bona. Maroške priložnosti niso bile tako natančne, čeprav so sredi polčasa prevzeli pobudo. A še pred koncem polčasa je Hrvaška povedla z 2:1. Kot že tolikokrat je Oršić sprožil prefinjen strel po diagonali, z roba kazenskega prostora na oddaljen vratarjev kot. Žoga se je oplazila vratnico in zletela za hrbet maroškega čuvaja mreže.

Goli in čustva na tekmi za tretje mesto (foto: Reuters):

Drugi polčas je bil manj dramatičen. Predvsem Maročanom so vidno pešale moči. Dari in Jawad El Yamiq sta morala na klop zaradi poškodbe. Petnajst minut pred koncem rednega dela tekme pa nekaj razburjenja zaradi sodniške odločitve. V kazenskem prostoru je padel Gvardiol, a sodnik tudi po posredovanju VAR-a ni pokazal na belo točko. Istočasno je na drugi strani nevaren strel sprožil Youssef En Nesyri, a je bil kot že tolikokrat na tem prvenstvu na pravem mestu Dominik Livaković.

V sodnikovem dodatku so Maročani prevzeli žogo v svojo posest, oblegali hrvaški gol, a Livakovića niso premagali. Najbližje golu za izenačenje in podaljšek je bil Youssef En Nesyri. Z glavo je streljal meter prek prečke. Ko je sodnik še zadnjič zapiskal, se je začelo veliko slavje Hrvatov. Nogometašev na stadionu v Katarju pred večinoma maroškimi navijači in navijačev v Zagrebu, ki so napolnili trg bana Jelačića. Za Hrvaško je to tretja kolajna na svetovnih prvenstvih, leta 1998 so bili tretji, pred štirimi leti pa drugi.

V Zagrebu so dihali za svojo reprezentanco (foto: Reuters, Guliver Images):

