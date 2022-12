"Če zmagamo, bo to največja tekma v zgodovini Hrvaške"

SP 2022 v Katarju, 20. tekmovalni dan, polfinale:

Messi mundiala še ni osvojil

Argentina v štirih nastopih v polfinalih svetovnih prvenstev še ni izgubila. Na čelu z Lionelom Messijem lovijo prvi finale po letu 2014, ko je zadetek Maria Götzeja v podaljšku naslov prinesel Nemčiji (1:0). Argentina je doslej na mundialih slavila dvakrat, leta 1978 v domovini ter osem let pozneje v Mehiki z Diegom Armandom Maradono. V Katarju so Argentinci odločeni prekiniti 36 let trajajočo sušo. To bi torej bil prvi naslov za Messija, še zadnja manjkajoča lovorika v njegovi bogati karieri. Pravijo, da bo z njo tudi v očeh Argentincev postal njihov najboljši nogometaš vseh časov, torej večji tudi od Maradone.

Lionel Scaloni Foto: Reuters "V težave so spravili številne ekipe. Ne bom omenjal njihovih ključnih igralcev, njihovih prednosti in slabosti. Smo pa analizirali, kako jih lahko napademo, kako jih lahko spravimo v težave in kje so njihove pomanjkljivosti," je na zadnji novinarski konferenci povedal argentinski selektor Lionel Scaloni. Sporočil je, da bosta Angel di Maria in Rodrigo de Paul pripravljena za igro. Imela sta težave s poškodbo. Dodaja še, da odsotnost kaznovanih Marcosa Acuñe in Gonzala Montiela ne bo nobena ovira.

"Maradona nas gleda z neba in potiska naprej"

Lionel Messi Foto: Reuters "Čeprav smo resnično nestrpni, uživamo v vsakem trenutku. To lahko vidite na naših obrazih, na obrazih naših navijačev na tribunah ter vseh v domovini. Vsi so srečni, ker smo med najboljšimi štirimi reprezentancami na svetu," pred polfinalom razmišlja Messi. Petintridesetletnik je bil s soigralci tarča kritik po uvodnem porazu proti Savdski Arabiji (1:2). Odtlej pa grajo čvrsto in agresivno. "Moram priznati, da nam je z ramen padlo veliko breme. Upam, da Diego Maradona vse to gleda z neba in nas potiska naprej. Želim si, da bo tako do konca," je še slikovito dejal nekdanji nogometaš Barcelone.

Pred štirimi leti izgubili finale

Hrvaška je v svojem šestem nastopu na svetovnih prvenstvih tretjič napredovala iz skupinskega dela in tretjič tudi v polfinale. Pred štirimi leti so izgubili šele v velikem finalu, ko so morali priznati premoč Franciji (2:4). Tak bi bil lahko tudi tokratni finale (drugi polfinale med Francijo in Marokom bo v sredo ob 20. uri). Pred 24 leti so Hrvati osvojili tretje mesto.

"Če zmagamo, bo to največja tekma v zgodovini Hrvaške"

Zlatko Dalić Foto: Reuters "Polfinalna tekma z Anglijo na prejšnjem svetovnem prvenstvu je bila naša največja tekma vseh časov, tekma z Brazilijo je na drugem mestu. Če pa zdaj premagamo Argentino, bo to nova največja tekma v zgodovini Hrvaške," pred soočenjem z Argentinci razmišlja selektor Zlatko Dalić. "Za nas je to ena najbolj pomembnih tekem, saj bi bil izjemen uspeh, da se že po štirih letih znova uvrstimo v finale."

Foto: Reuters Hrvaški selektor je še poudaril, da si ne želi tekme, kakršna je bila četrtfinalna med Argentino in Nizozemsko, češ da sodnik ni imel vsega pod nadzorom in so si zato nogometaši ob koncu tekme skočili v lase. Skoraj je prišlo do pretepa. "Gledali smo njihovo tekmo z Nizozemsko. Bila je zelo borbena. Veliko je bilo dvobojev in tudi položajev, ki niso bili preveč nogometni. Temu se želimo izogniti za vsako ceno. Upam, da bo imel sodnik – ne vem, kdo je – vse pod nadzorom."

Na mundialih sta se reprezentanci srečali dvakrat. Leta 1998 je v skupinskem delu Argentina slavila z 1:0, pred štirimi leti pa je v skupini visoko zmagala Hrvaška (3:0). Skupno bo to šesti medsebojni obračun, obe imata po dveh zmagi. Na stadionu Lusail bo polfinale sodil Italijan Daniele Orsato.

Verjetni začetni postavi:



Argentina: Martínez; Molina, Romero, Otamendi, Tagliafico; Di María, De Paul, Enzo Fernández, Mac Allister; Messi, Álvarez.

Hrvaška: Livaković; Juranović, Lovren, Gvardiol, Sosa; Kovačić, Brozović, Modrić; Pašalić, Kramarić, Perišić.