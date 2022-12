"To svetovno prvenstvo je pokazalo edinstveno, povezovalno moč," je dejal Gianni Infantino in se zahvalil vsem delavcem in prostovoljcem, ki so pomagali izpeljati zanj "najboljše svetovno prvenstvo doslej".

Foto: Reuters Predsednik krovne nogometne organizacije je v uvodni predstavitvi predstavil več številk. Tekme v Katarju si je na stadionih doslej ogledalo 3,27 milijona ljudi, povprečje gledalcev na tribunah je bilo višje od 52.000, rekorden obisk doslej pa je bil na tekmi Argentina - Mehika, ki si jo je na stadionu Lusail ogledalo 88.966 navijačev.

Festival navijačev, ki ga je pripravila Fifa, je obiskalo več kot 1,5 milijona ljudi, katarske oblasti so izdale 1,9 milijona kartic Hayya za vstop v državo, največ navijačev pa je bilo iz Savdske Arabije, Indije, ZDA, Velike Britanije in Mehike.

Prvič so se ekipe z vseh celin uvrstile v osmino finala

"Za nami je 62 tekem brez incidentov, bilo je odlično vzdušje. Prvič so se ekipe z vseh celin uvrstile v osmino finala, prvič je tekmo SP sodila ženska, Francozinja Stephanie Frappart," je naštel. Izjemna je tudi televizijska gledanost, pravi, saj se število gledalcev pred zasloni približuje številki pet milijard ljudi.

Z rumenimi kartoni rekordna tekma je bil četrtfinale med Argentino in Nizozemsko. Glavni sodnik Španec Antonio Mateu Lahoz je skupaj pokazal kar 18 rumenih kartonov. To je tudi nov rekord SP.

Foto: Reuters

Kakšen bo format naslednjega SP?

Naslednje SP bo čez štiri leta v Mehiki, ZDA in Kanadi z 48 reprezentancami. Format tekmovanja naj bi bil 16 skupin po tri ekipe, a je Infantino napovedal tudi možnost spremembe formata v 12 skupin po štiri. "Moramo znova razmisliti o obliki - 16 skupin po tri ali 12 skupin po štiri. To je nekaj, kar bo na dnevnem redu na naslednjih srečanjih."

Odgovoril je tudi na vprašanje, zakaj je Fifa kapetanom prepovedala nošenje mavričnega traku OneLove. Ta trak naj bi spodbujal k raznolikosti in vključenosti, v to pa sodi tudi sprejemanje skupnosti LGBTQ, ki jo katarske oblasti preganjajo.

"Obstajajo različne kulture, različni načini gledanja na stvari. Nikogar ne diskriminiramo na podlagi njegovih vrednot in čustev. Ko gre za predpise in prepovedi, gre za spoštovanje predpisov. Ko gre za igrišče, moraš spoštovati nogomet, moraš spoštovati igrišče za igro, pravila so tam, da ščitijo nogometne ekipe," je dejal Infantino.