Fifa zavrnila Zelenskega

Oblasti v Kijevu so si prizadevale, da bi Volodimir Zelenski gledalcem finalne tekme letošnjega svetovnega prvenstva v nogometu prek video povezave "prenesel sporočilo svetovnega miru". V uradu ukrajinskega predsednika naj bi bili presenečeni nad odločitvijo krovne mednarodne nogometne federacije, ki je zavrnila prošnjo ukrajinskega predsednika. "Mislili smo, da bi Fifa želela uporabiti to nogometno platformo za bolj plemenite namene," so za CNN povedali ukrajinski viri. Ni jasno, ali bi bilo sporočilo Zelenskega predvajano v živo ali bi bila njegova izjava vnaprej posneta.

Foto: Reuters Kot so poudarili pri ameriški televizijski mreži, pogovori med uradnim Kijevom in Fifo glede predsednikovega govora še potekajo. Predlog Ukrajine ni nič novega, saj so oblasti te države podobne priložnosti že izkoristile za čim večjo medijsko svetovno pozornost tem, povezanih z vojno z Rusijo.

Ukrajinski predsednik je med drugim že spregovoril med podelitvijo glasbenih nagrad Grammy in slovesnostjo pred začetkom filmskega festivala v Cannesu v Franciji. Srečal se je tudi s svetovno znanimi igralci in osebnostmi, kot sta Američan Sean Penn ter David Letterman, so spomnili pri CNN.

Francija in Argentina se bosta v nedeljo pomerili v finalu svetovnega prvenstva v nogometu na stadionu Lusail v Katarju. Po ocenah analitikov medijskega trga si lahko finalni dogodek turnirja ogleda tudi več kot milijarda ljudi po vsem svetu.