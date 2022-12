Zagreb gori: slavijo nogometni bron. Dalić ga je posvetil Ćiru. #video #foto

Trgi in ulice Zagreba so polni navijačev nogometne reprezentance.

V Zagrebu se dogaja dvodnevna nogometna zabava. Navijači hrvaške reprezentance so napolnili Trg bana Jelačića in popoldne spremljali tekmo za tretje mesto v Katarju. Ko so njihovi ljubljenci Maroko premagali z 2:1 in še drugič zapored osvojili kolajno na mundialu, pa se je začelo veliko slavje. Bakle so razsvetlile prestolnico. Nogometaši prihajajo domov že v nedeljo, ko v Zagrebu sledi še sprejem.

Bronasti Hrvati Foto: Reuters Selektor Zlatko Dalić je bronasto kolajno, osvojeno na prvenstvu 2022 v Katarju, posvetil legendarnemu Miroslavu Blaževiću, ki je 1998 Hrvaško prav tako popeljal do tretjega mesta na SP. "Ćiro, to je zate. Lahko osvojim pet medalj, a le eden bo trener vseh trenerjev." "Malokdo je verjel v nas. Tekmo so začeli štirje igralci s hrvaškega prvenstva. Vsi so dali vse od sebe. Zame je ta bronasta medalja pravo zlato. Osvojiti medaljo v takšni konkurenci je izjemen dosežek za hrvaški narod."

"Ta bron ima zlat lesk. To je kolajna za ves narod, ki nas ima tako rad. Dve prvenstvi in dve kolajni. Čestitke igralcem. Zmago poklanjam enemu človeku. To je Ćiro. Šef, to je za vas, to je vaša medalja," je hrvaškim medijem v Katarju povedal Dalić.

Blažević: To me je vrnilo v življenje

Hrvaški spletni portal index.hr navezal stik z Blaževićem. "Jokal sem zadnjih petnajst minut tekme, saj sem videl, da nam nič ne morejo, da bomo zmagali in odšli med nogometne velesile. To me je vrnilo v življenje," je dejal Ćiro Blažević, ki je pri 87 letih hudo bolan.

"To smo si zaslužili. Zahvaljujem se Daliću in njegovim junakom, njegovim vitezom, ki so tretje mesto osvojili ponosno in zasluženo. Posvetilo selektorja mi veliko pomeni. Vse te fante sem nekoč učil, on pa je vseskozi sodeloval in vpijal znanje," je dodal Blažević.

Začelo se je veliko slavje v Zagrebu (foto: Reuters, Guliver Images):

Zbrali smo nekaj posnetkov slavja v Zagrebu z družbenih omrežij:

Modrić: Nismo neke črne ovce, temveč velesila v nogometu

Luka Modrić Foto: Reuters Hrvaška reprezentanca se bo v domovino vrnila v nedeljo okoli 17. ure, sprejem na Trgu bana Jelačića pa je predviden od 18.30 dalje. "Uspehi z reprezentanco so zame nekaj posebnega in delajo me srečnega. Zelo smo napredovali kot ekipa. Hrvaška ni čudež, ki se zgodi vsakih 20 let. Nismo neke črne ovce, temveč velesila v nogometu. Mladi igralci so v zadnjih letih pokazali kakovost in v ekipo vnesli energijo. Prihodnost hrvaškega nogometa je svetla," je dodal Luka Modrić, ki bo za Hrvaško še naprej igral v ligi narodov. "Potem pa bomo videli, kako naprej."

"Naredili smo nekaj res velikega za hrvaški nogomet. Hoteli smo zlato. Bili smo blizu. Ponosni smo lahko na svojo igro in domov se vračamo kot zmagovalci. Verjamem, da nas bodo ljudje na Hrvaškem lepo sprejeli in da se bomo skupaj še enkrat veselili," je dejal Modrić.

Kek: Kapo dol Hrvaški

Za index.hr je uspeh Hrvaške komentiral tudi selektor slovenske reprezentance, ki je bil vrsto let trener na Reki. "To je krona še enega podviga, ki bo šel v hrvaško zgodovino športa. Hrvaška je zasluženo zmagala," je povedal Matjaž Kek. "Hrvaška je naredila nekaj nepredstavljivega. Ta generacija je stopila ob bok tistima, ki sta že osvojili medalji na SP. Kar naježim se, ko pomislim na to ... Hrvaška je v 24 letih osvojila tri medalje na svetovnih prvenstvih. To je res veličastno. Kapo dol Hrvaški."