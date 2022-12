V Franciji po bolečem porazu zavladali kaos in izgredi #video

Nedeljski finale svetovnega prvenstva, ki ga je po pravem trilerju in izvajanju enajstmetrovk dobila Argentina, je na eni strani povzročil ogromno slavje, na drugi strani pa veliko razočaranje in žalost francoskih navijačev, ki so svoje nezadovoljstvo po koncu finala pokazali tudi v več francoskih krajih.

Oborožena policija je na ulicah Pariza uporabila solzivec, potem ko je po porazu na svetovnem prvenstvu izbruhnil kaos, poroča The Daily Mail. Na tisoče nogometnih navdušencev je po tekmi prišlo na ulice. Policisti so se na slavnih Elizejskih poljanah v francoski prestolnici spopadli z navijači, ko so po napeti tekmi prižigali bakle in druga pirotehnična sredstva.

Riots erupt in French cities after France loses to Argentina in FIFA World Cup final. pic.twitter.com/4PmApJFslH — PressTV Extra (@PresstvExtra) December 19, 2022

It's kicking off in Lyon again, so apparently it doesn't matter if it's Morocco or France playing, any excuse for riots..... pic.twitter.com/bVt7Dbm0zF — Elisa 🇬🇧 (@Elisa4Freedom) December 18, 2022

Več uporabnikov družbenih omrežij je objavilo videoposnetke nemirov, na katerih je na ulicah Pariza in Lyona mogoče videti kaos, ko ljudje bežijo pred solzivcem, ki ga je uporabila policija. Na enem od videoposnetkov je mogoče slišati policijo, ki proti izgrednikom kriči "obrnite se", s pomočjo vodnih topov naj bi ji uspelo razpršiti množico. Zelo pestro je bilo tudi v Nici, kjer so goreli smetnjaki.

Riots have broken out in Paris after France’s defeat to Argentina in the World Cup final tonight. pic.twitter.com/q6Nx9IvUK5 — 𝐂𝐚𝐬𝐮𝐚𝐥 𝐔𝐥𝐭𝐫𝐚 𝐎𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 (@thecasualultra) December 18, 2022

Zaradi finala svetovnega prvenstva je bilo sicer po vsej Franciji na delu približno 14 tisoč policistov, a tudi to ni preprečilo kaosa po koncu finala. Navijači so proti policistom med drugim metali kamenje, steklenice in pirotehnična sredstva. Po poročanju tujih medijev naj bi bilo v več francoskih mestih na desetine aretiranih huliganov.

Riots broke out in several French cities tonight after France lost the World Cup final to Argentina.



In Lyon, a woman was attacked as she was trying to drive past the rioters. pic.twitter.com/lWlQLT6z5F — Visegrád 24 (@visegrad24) December 19, 2022

