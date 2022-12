Goloprsi Argentinki grozi zaporna kazen

Ena od navijačic argentinske nogometne reprezentance, ki je v živo na stadionu Lusail pospremila zmagoslavje Lea Messija in druščine v finalu svetovnega prvenstva, se je znašla v težavah. Ob praznovanju naslova je namreč odvrgla oblačila in goloprsa skakala na tribuni. V konservativnem Katarju ji zaradi tega grozi celo zaporna kazen.

Takoj po tem, ko je Gonzalo Montiel zadel zmagovito enajstmetrovko proti Franciji, se je na tribunah stadiona Lusail začelo rajanje argentinskih navijačev, televizijske kamere pa so ujele tudi argentinsko navijačico, ki se je v trenutku veselja spozabila in odvrgla modrček.

Topless #Argentinian fan faces being jailed in Qatar after stripping off to celebrate her team's dramatic #WorldCup final victory pic.twitter.com/iH6KuIt0il — Hans Solo (@thandojo) December 19, 2022

Tuje navijače so katarske oblasti že pred prvenstvom opozarjale, da pri njih veljajo strogi zakoni o spodobnosti v javnosti, navijače so pozivale, naj spoštujejo lokalne kulturne običaje in pazijo, da ne kažejo preveč gole kože. Že gola kolena in komolci so lahko prekršek, kaj šele kaj več, poroča britanski Sky.

Za zdaj ni poročil, ali so katarske oblasti navijačico sploh identificirale in prijele, v primeru, da se ji ni uspelo izmuzniti, ji grozi celo zaporna kazen. A ta je malo verjetna, pišejo tuji mediji. Golota na javnih mestih je sicer bolj ali manj prepovedana domala povsod po svetu, v Sloveniji pa je to zgolj prekršek, za katerega se kršitelju izreče globa.

