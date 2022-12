Ste vedeli, koliko so na SP v Katarju zaslužili sodniki? Sploh ni slabo.

Do nedelje smo lahko na nogometnem svetovnem prvenstvu v Katarju spremljali najboljše nogometaše. Zelo pomembno vlogo so imeli tudi nogometni sodniki, ki so za svoje opravljeno delo dobili denarno nadomestilo. Koliko so na tem prvenstvu dejansko zaslužili delivci pravice?

Na pravkar končanem svetovnem prvenstvu v Katarju so ljubitelji nogometa lahko spremljali vragolije najboljših nogometašev sveta. Organizatorji prvenstva oziroma Mednarodna nogometna zveza (Fifa) je pred prvenstvom poskušala izbrati najboljše sodnike. Izbirali so predvsem tiste, ki imajo dovolj izkušenj z največjih tekmovanj, saj moramo vedeti, da so sodniki na takšnih tekmovanjih pod zelo velikim pritiskom. Lahko bi dejali, da je bilo letos sodniških pritožb relativno malo, k temu pa je pripomogla tudi moderna videotehnika, ki so jo imeli v VAR-sobi videosodniki.

Sodniki, ki so sodili finale letošnjega svetovnega prvenstva v nogometu. Foto: Guliverimage

Samo za prihod na prvenstvo dobili 70 tisoč dolarjev

Nogometni sodniki za tako pomembno in odgovorno delo dobijo zelo dobra nadomestila. Že na svetovnem prvenstvu v Rusiji (2018) so se pri Fifi odločili, da vsak sodnik prejme osnovno plačilo 70 tisoč dolarjev (65 tisoč evrov) za sodelovanje na največjem nogometnem turnirju.

Krovna organizacija se je med drugim odločila, da bo vsak pomočnik glavnega sodnika prvič v zgodovini tega tekmovanja prejel 25 tisoč dolarjev osnovnega plačila (23.500 evrov) za sodelovanje na turnirju. Po nekaterih izračunih sodniki na svetovnem nogometnem prvenstvu dobijo vsaj trikrat več kot pri sojenju v evropski nogometni ligi prvakov.

Nogometni sodniki so pogosto pod velikim pritiskom. Tudi zaradi igralcev. Foto: Guliverimage

V končnici turnirja se honorar dvigne za več kot 200 odstotkov

Glavni sodnik, ki je najvplivnejša oseba na nogometnem igrišču, poleg osnovnega plačila dobi tudi honorar za vsako sojene na tekmi. V skupinskem delu za vsako tekmo njegov honorar znaša tri tisoč dolarjev (2.800 evrov), za končnico ali finalno tekmo pa se honorar dvigne na deset tisoč dolarjev (9.400 evrov). Sodnik, ki bi sodil vse tekme, vključno s finalom, bi lahko teoretično med turnirjem zaslužil neverjetnih 300 tisoč evrov (282 tisoč evrov).

Koliko dobita stranska sodnika?

Med nogometno tekmo sta na vsaki strani igrišča tudi stranska sodnika, ki sta večinoma odgovorna za pregled prepovedanih položajev, prekrške, ki se zgodijo v njuni bližini, in tiste prekrške, ki jih glavni sodnik ne vidi dobro. Za svoje delo so strani sodniki plačani nekoliko manj kot glavni delivec pravice. Stranski sodnik za tekmo v skupinskem delu dobi 2.500 dolarjev (2.300 evrov), v končnici ali finalu pa za vsako tekmo pet tisoč dolarjev (4.700 evrov). Po najboljšem scenariju, torej če bi stranski sodnik sodil vse tekme na prvenstvu, bi zaslužil 150 tisoč dolarjev (141 tisoč evrov).

Do enakih nadomestil je upravičen tudi četrti sodnik. Ta nadzira menjave v ekipah, opremo igralcev, pogosto pri njegovem delu vidimo, da mora brzdati čustva trenerjev in nogometašev na klopi. Trenerji namreč velikokrat izvajajo pritisk na četrtega sodnika, saj jim je najbližji.

Zelo pomembno vlogo na prvenstvu so imeli tudi sodniki v tako imenovani VAR-sobi. Foto: Guliverimage

Kaj pa sodniki v VAR-sobi?

V zadnjih letih je bila ena večjih sprememb v nogometnih pravilih pomoč tako imenovanih videosodnikov (VAR). Ti imajo v svoji videosobi pomembno vlogo, saj velikokrat glavnemu sodniku po slušalkah sporočajo odločitve ali pa ga pozovejo, naj si na posebnem zaslonu sam ogleda sporno akcijo. Videosodniki so na tem prvenstvu na tekmo zaslužili tri tisoč dolarjev (2.800 evrov), medtem ko so v končnici ali finalu dobili pet tisoč dolarjev (4.700 evrov) nadomestila. Po najboljšem mogočem scenariju bi sodniki v VAR-sobi zaslužili 175 tisoč dolarjev (164 tisoč evrov).

Stephanie Frappart, 38-letna sodnica, je postala prva ženska v zgodovini, ki je sodila tekmo svetovnega prvenstva v moški konkurenci. Foto: Guliverimage

Svetovnega prvenstva v Katarju se bomo lahko spominjali po zgodovinskem dogodku. Stephanie Frappart, 38-letna francoska sodnica, je namreč postala prva ženska v zgodovini, ki je sodila tekmo svetovnega prvenstva v moški konkurenci, in sicer med Nemčijo in Kostariko. To potezo nogometne zveze so pozdravili praktično vsi in se strinjali, da je prav, da je sodnica dobila takšno priložnost. Torej je le še vprašanje časa, kdaj bo sodnica sodila finale tega velikega nogometnega turnirja.

Veliko čast je imel poljski sodnik

Nedeljski finale med Argentino in Francijo je sodil poljski sodnik Szymon Marciniak, za katerega bi lahko dejali, da je svojo nalogo dobro opravil. Enainštiridesetletnemu Marciniaku sta ob linijah avta pomagala Tomasz Listkiewicz in Pawel Sokolnicki. Na tem prvenstvu je poljski glavni sodnik pred tem sodil na tekmah Francija - Danska (2:1) v skupinskem delu tekmovanja in Argentina - Avstralija (2:1) v izločilnih bojih.