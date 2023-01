Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kai Cipot in Mura sta se dogovorila za podaljšanje sodelovanje.

Kai Cipot in Mura sta se dogovorila za podaljšanje sodelovanje. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Dogajanje na tržnici prve slovenske lige je pestro. Mladi slovenski nogometaš Kai Cipot je podaljšal pogodbo z Muro, je klub sporočil na spletni strani. Enaindvajsetletni osrednji branilec je sodelovanje s Sobočani podaljšal do konca leta 2026. V spomladanskem delu nogometne sezone bo član Mure tudi Nikola Jovićević. Novi član Kopra je Timothe Nkada Zogo.

To sezono je Cipot zbral 19 nastopov in ob tem dosegel en zadetek. Skupaj je v dresu Mure zbral 109 nastopov in dosegel deset zadetkov.

Prejšnja pogodba bi se mu iztekla prihodnje leto, toda na željo obeh vpletenih strani je starejši izmed bratov Cipot podaljšal sodelovanje s trenutno šestouvrščeno ekipo Prve lige Telemach, so še zapisali na spletni strani kluba.

"Mura je prava sredina za mlade igralce"

"Vesel sem, da sem podaljšal pogodbo z Muro, hitro smo se dogovorili. Veseli me, da nadaljujemo skupno zgodbo. Klubu bi se zahvalil za zaupanje, ki mi ga je pokazal, in trenerju, da je verjel vame. Mura je prava sredina za mlade igralce, ki se želijo razvijati in napredovati," je dejal Cipot.

Muraši so pretekli teden začeli priprave na spomladanski del prvenstva. Tega bodo začeli drugi februarski konec tedna, ko jih čaka gostujoči obračun proti Celju.

Mura je po 20 tekmah zbrala 31 točk in je šesta. Vodilna Olimpija ima 48 točk, drugouvrščeni Koper pa 35.

Jovičević iz Domžal v Muro

V spomladanskem delu nogometne sezone bo član Mure tudi Nikola Jovićević, je danes sporočil klub. V Mursko Soboto se je preselil iz Domžal. Pogodbo z Muro je sklenil do konca leta 2025.

Napadalno usmerjeni vezist je bil doslej v Sloveniji član Interblocka in Olimpije, od koder se je pred sezono 2020/21 preselil v Domžale.

"Vesel sem, da sem postal del Mure, saj vem, kaj 'čarno-bejli' predstavljajo v slovenskem nogometu. Seveda vem, da ima Mura zelo strastne navijače in vesel sem, da bom v Fazaneriji odslej tisti, ki ga bodo spodbujali. Komaj čakam, da se pridružim soigralcem in klubu pomagam do želenih ciljev," je za spletno stran Mure dejal Jovičević.

Zogo za dve leti v Koper

Slovenski prvoligaš Koper je na družbenih omrežjih sporočil, da je nov član kluba Timothe Nkada Zogo. S Koprčani je 23-letni napadalec, ki ima poleg francoskega tudi kamerunski potni list, podpisal dveletno pogodbo.

Nazadnje je bil Zogo član francoskega prvoligaša Reimsa, a posojen nižjeligašu Orleansu.

Klub je sicer pred tem v zimskem premoru pred dnevi že podaljšali sodelovanje z nigerijskim napadalcem Brightom Edomwonyijem. Kot so sporočili iz kluba, bo 28-letnik na Bonifiki ostal do konca sezone 2023/24.

Edomwonyi se je Kopru pridružil septembra, odigral deset tekem in in se trikrat vpisal med strelce.