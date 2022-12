Mura navdušena nad prestopom, ki predstavlja zgodovinski mejnik

Po koncu jesenskega dela 1. SNL ne manjka kadrovskih sprememb. Jesenski podprvaki Koprčani so se tako poslovili od napadalca Daria Kolobarića, ki ni upravičil pričakovanj strokovnega vodstva, Mura pa je novega zveznega igralca pripeljala iz italijanskega velikana Rome. Prekmurcem se je pridružil nekdanji kapetan mladincev rimskega velikana, 20-letni Italijan Filippo Tripi. Predsednik Mure Robert Kuzmič je izpostavil, kako je to prvi prestop v Muro iz ene izmed petih najmočnejših lig na svetu.

Prekmurski prvoligaš je predstavil prvo zimsko okrepitev. Na Fazanerijo se je preselil 20-letni italijanski zvezni igralec Filippo Tripi, s katerim je uspel Muri zgodovinski dosežek. ''To je prvi prestop med čarno-bejle iz ene od petih najmočnejših lig na svetu. Izjemno smo veseli in ponosni, da je Filippo ravno Muro videl kot pravi korak za uveljavitev v članskem nogometu, saj je željan dokazovanja in si želi napredka. Zanj se je zanimalo več klubov in dejstvo, da je izbral nas, je pokazatelj dobrega dela, ki smo ga vzpostavili v preteklosti. To je še en dokaz, ki potrjuje našo strategijo, da dajemo priložnost za uveljavitev mladim nogometašem, ki čarno-bejle vidijo kot pravo stopničko v svoji mednarodni karieri. Prav tako želimo nadgraditi sodelovanje z Romo, in to je prvi korak,'' je predsednik Mure Robert Kuzmič naznanil, da bi lahko sodelovanje s slovitim italijanskim klubom, ki ga vodi Portugalec Jose Mourinho, postalo še bolj plodno.

Tripi se je članski ekipi Rome pridružil kot kapetan mladinske zasedbe, za katero je na 87 tekmah dosegel šest zadetkov in prispeval deset asistenc. Za člansko zasedbo Rome je debitiral 26. novembra 2020, ko je zaigral na tekmi evropske lige proti Cluju. ''Izjemno vesel sem, da sem tukaj. Takoj ko je klub stopil v stik z mano, sem se pogovoril s trenerjem. Všeč mi je bil projekt, ki so mi ga predstavili. Ravno zaradi ambicioznosti kluba sem izbral Muro, čeprav sem imel še druge ponudbe. Videl sem že videe navijačev in komaj čakam, da zaigram pred njimi na Fazaneriji,'' že komaj čaka nadaljevanje 1. SNL mladi Italijan, ki je sklenil pogodbo z Muro do 30. junija 2025.

Filippo Tripi je že zaigral za člansko zasedbo Rome. Foto: Guliverimage

Mura se je okrepila, Koper pa prekinil sodelovanje z 22-letnim napadalcem, od katerega je v jesenskem delu pričakoval več. Dario Kolobarić zapušča Bonifiko po sporazumni prekinitvi pogodbe. V jesenskem delu ni dosegel niti enega zadetka v 1. SNL. Med strelce se je vpisal le v pokalu, kjer je trikrat meril v polno na pokalni tekmi s četrtoligaškim klubom Cirkulane. V preteklosti je v slovenskem prvenstvu izstopal v napadu Domžal, nato pa se preselil v Belorusijo k Šahtjorju iz Soligorska. "Dario, srečno in vse dobro na tvoji nadaljnji nogometni poti," so zapisali pri koprskem prvoligašu.