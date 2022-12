Olimpija pripeljala novo moč

Nogometni klub Olimpija je po koncu zimskega dela 1. SNL okrepil napadalec Admir Bristrić. 19-letni nogometaš je trenutno član reprezentance Bosne in Hercegovine do 21 let, svoje nogometne sposobnosti pa je imel priložnost pokazati že pri svojih 18 letih tudi na nastopih v 1. hrvaški ligi v Dragovoljcu, so sporočili iz NK Olimpija.