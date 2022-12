Eden največjih talentov od leta 2024 pri Realu

Šestnajstletni napadalec velja za enega največjih talentov nogometa, lovili pa so ga številni veliki evropski klubi.

Endrick bo do dopolnjenega 18 leta starosti ostal pri Palmeirasu, je Real Madrid zapisal v izjavi.

Predsednica Palmeirasa Leila Pereira je v sporočilu za javnost zapisala, da gre za največji posel v zgodovini brazilskega nogometa. Po poročanju nekaterih medijev, med njimi sta tudi Sky Sports in Transfermarkt, je vrednost prestopa okoli 65 milijonov evrov, a bi lahko z bonusi narasla tudi do 80 milijonov.

OFFICIAL: Palmeiras announce the sale of Endrick to Real Madrid. €60m fee as full potential package, so with add ons included. Real will pay €12m taxes. 🚨⚪️🇧🇷 #RealMadrid



Contract will be valid until 2027 with an option until 2030. Confirmed, and now completed. pic.twitter.com/jo0jrp2tdK