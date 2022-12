"Da si prišel v reprezentanco, si moral imeti pravega agenta"

V Katarju se razpleta svetovno nogometno prvenstvo. Slovenske reprezentance ni bilo tam. Na mundialu je sodelovala dvakrat, leta 2002 in 2010, na evropskem prvenstvu pa samo leta 2000. Zakaj se že 12 let nismo uvrstili na nobeno veliko tekmovanje, smo vprašali nekdanjega trenerja vratarjev v slovenski reprezentanci Janka Irgoliča. V ostrem odgovoru največ krivde vali na nekdanjega selektorja reprezentance U21 Primoža Gliho, njegovo selekcioniranje in nekomunikacijo s članskimi selektorji. In na prodajo najstnikov v tujino za drobiž.

Janko Irgolič je sogovornik brez dlake na jeziku. Podrobneje ste ga lahko spoznali v naši nedeljski rubriki Druga kariera. Morda je celo edini slovenski nogometni delavec, ki si upa na glas pokritizirati stanje v nogometu v državi. In oster je bil tudi njegov odgovor, ko smo ga vprašali, zakaj se Slovenija že 12 let ni uvrstila na veliko tekmovanje.

"Nihče na zvezi ni imel 'jajc', da bi se odzval"

Janko Irgolič Foto: Rene Gomolj/Sportida "Ključni razlog je ... Upam, da bodo ljudje pravilno razumeli. Ključni razlog je 10, 15 let popolnoma napačnega dela v mlajših selekcijah in selekcioniranju. Popolno nekomuniciranje med mlajšimi selekcijami in članskimi selektorji. Med U21 ... Nočem o imenih, saj veste sami, kdo so bili takrat selektorji, pa na kak način, kdo je vozil kakšne avtomobile in ste pisali o tem ... A ni imel nihče na zvezi 'jajc', da bi se odzval. Fante pa so medtem prodajali, stare 17, 19 let, prek agentov. Da si sploh prišel v reprezentanco, si moral imeti pravega agenta, ker je selektor tako povedal. Ne rečem, da so bili vsi slabi in slabo selekcionirani," je skoraj desetmimutni odgovor na naše vprašanje začel Irgolič, v osemdesetih letih vratar Maribora in Olimpije, pozneje pa trener vratarjev v slovenski reprezentanci med letoma 1998 in 2004.

"A bo Gliha komuniciral s Katancem? 'Če pa sem jaz boljši trener!'"

Primož Gliha Foto: Urban Urbanc/Sportida "Ampak poglejte samo linijo našega selektorja, kje je igral njegov sin. In je bilo naenkrat pet igralcev Ankarana v reprezentanci. Ko je bil v Veržeju, pa so bili kar naenkrat trije igralci Veržeja v U21 ali U19. Pa je bil ... Da ne bom našteval naprej. Mislim, da je ključni razlog in nato tišina iz pisarn nogometne zveze in iz strokovnega sveta nogometne zveze. Tišina in toleranca. Komunikacija ... Nihče ni komuniciral s Kavčičem, s Katancem ... A bo Gliha komuniciral s Katancem? 'Če sem jaz boljši trener od Katanca, kaj bo on?'" Če torej še niste razbrali, obtožbe letijo predvsem na selektorja reprezentance U21 med letoma 2015 in 2020 Primoža Gliho. Kot lahko razberemo iz Irgoličevega odgovora, med katerim je kar nekajkrat zamahnil z rokami, med Gliho in takratnimi članskimi selektorji Katancem, Tomažem Kavčičem in Igorjem Benedejčićem ni bilo nobene komunikacije.

"Kdo je prišel v tem času naprej? Ni ga."

Jan Mlakar Foto: Blaž Weindorfer/Sportida "Nobene hierarhije ni bilo. Da bi porinili kakšnega 16-letnega talenta, da zaigra v U19, da bi porinili 19-letnega v U21. Da porineš 19-letnega v mlado reprezentanco. Da porineš 21-letnika, ti so v Angliji že igralci, v člansko ekipo! Kar je zdaj naredil Kek s Šeškom." Stanje se je po mnenju Janka Irgoliča popravilo šele po vrnitvi Matjaža Keka na selektorsko mesto (2018) in dokončno, ko je selekcijo U21 leta 2020 prevzel Mile Ačimović. "Kek pa ima inteligenco, znanje, retoriko. Je pameten fant. Upam, da je zdaj res bolje. To je moje subjektivno mnenje. Deset let napačnega selekcioniranja v mladih selekcijah. Kdo je prišel v tem času naprej? Ni ga." Gliha se je s selektorskega mesta U21 poslovil oktobra 2020, ko so se s pismom na NZS njegovemu načinu dela uprli igralci na čelu s takratnim kapetanom mlade reprezentance Janom Mlakarjem.

"Svojega otroka prodajaš, da boš naredil plot okrog kmetije!"

Žiga Laci Foto: Blaž Weindorfer/Sportida In še drugi razlog, da smo v tem obdobju izgubili številne mlade talente: ker so mnogi še kot najstniki odhajali v tujino. Tudi o tej temi Irgolič govori zelo neposredno. "Tudi ko sem bil gost na televiziji, sem povedal marsikaj, kar vem. Pa vem, da so bile kritike. Ampak je bilo res. Vse življenje sem v nogometu. Mlade talente prodajajo v Italijo, v Anglijo, ne vem, kam še vse. Da tisti 'menedžerčki' zaslužijo in da nekaj dajo staršem. Primer je branilec Mure Žiga Laci, ki je šel v AEK. Zdaj je rezerva v Kopru. Pri številnih so starši to želeli. Mura jim je povedala, da še ni zrel, da naj se raje razvija tu, kot se mlada Cipotova. Ne prodajate teh ljudi! Svojega otroka prodajaš, da boš dobil 100 tisočakov, da boš naredil plot okrog kmetije! Fabijan Cipot je pa to doživel, bil je tudi reprezentant in je to preprečil."

"In zato se je po Južni Afriki pojavila luknja"

"Tudi ko sem bil gost na televiziji, sem marsikaj povedal. Pa so bile kritike. Ampak je bilo res." Foto: Planet TV "Domžale so živele od tega, a so naredile medvedjo uslugo marsikateremu talentu. Zdaj je malo boljše. Zdaj razvijajo fante, da se dokažejo tukaj. Prej pa so prodajali že mladince in kadete. Zato, da bodo starši, menedžer in selektor, ki ga je vpoklical, dobili nekaj v žep. In to za drobiž. Mi smo tako majhni, da tega ne bi smeli delati. Imamo talente. Marsikdo še pri 18, 19, 21 ni zrel, da gre v svet. V tujini te pojejo. Tam je borba za mesto v postavi. Mogoče igraš nekaj minut. In se lahko zgodi poškodba. Čez šest mesecev pa greš domov. Ali pa si psihično na tleh, da potem še v slovenski ligi ne moreš več igrati. In zato se je po Južni Afriki pojavila luknja," je sklenil Irgolič.