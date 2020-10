Velika afera v mladi slovenski nogometni reprezentanci?

Mlada slovenska nogometna reprezentanca, ki se pripravlja za enega vrhuncev slovenskega nogometa – evropsko prvenstvo do 21 let na domačih tleh prihodnje leto –, je očitno v velikih težavah. Po pisanju Nogomanie so se namreč njeni člani uprli selektorju Primožu Glihi in sporočili, da pod njegovim vodstvom ne želijo več igrati.

Primož Gliha je mlado slovensko reprezentanco do zdaj vodil na 42 tekmah. Zbral je 16 zmag, deset remijev in 16 porazov. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Pri slovenskem nogometnem portalu Nogomania.com ob sklicevanju na različne vire pišejo o tem, da so nekateri mladi slovenski reprezentanti na Nogometno zvezo Slovenije, direktorja reprezentanc Mirana Pavlina in sekreterja Martina Koželja naslovili protestno pismo, v katerem so razkrili domnevno problematično vedenje selektorja, pisali so o izjemno nenavadnih vzgojnih praksah, ob tem pa poudarili, da jih selektor žali na osebni ravni.

V imenu igralcev naj bi tudi selektorja o tem na zadnji reprezentančni akciji, ki je nazadnje zaradi okužb z novim koronavirusom odpadla, obvestil kapetan mlade reprezentance Jan Mlakar. Napadalec Maribora naj bi bil pozneje kazensko poslan domov, a po uporu soigralcev ostal.

Če gre verjeti besedam, ki so jih zapisali pri Nogomanii, pri kateri trdijo, da v uredništvu razpolagajo tudi z omenjenim pismom – ni pa razloga, da jim ne bi –, potem je mlada slovenska nogometna reprezentanca in z njo tudi NZS v velikih težavah.

Kapetan mlade slovenske reprezentance je Jan Mlakar. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Zgodovinski projekt NZS, ki je naletel na visoke ovire

Projekt organizacije evropskega prvenstva do 21 let na slovenskih tleh, ki naj bi se po novem začelo marca prihodnje leto, je največji v zgodovini slovenskega nogometa, a je očitno naletel na novo visoko oviro.

Že prej jih ni bilo malo. Najprej glede prenove stadiona Ljudski vrt in epidemije bolezni covid-19, ki sovpada z njim, zdaj še s trenji znotraj ekipe, ki se želi seveda ob spektakularnem dogodku predstaviti v čim boljši luči.

O težavah znotraj slovenske izbrane vrste se je potihoma govorilo že nekaj časa, zdaj pa so na NZS očitno prišli pred zid in se bodo morali tako ali drugače odzvati.

Velikana slovenskega nogometa v strokovnem štabu zdajšnjega selektorja

Gliha v mladi reprezentanci sodeluje s še nekaterimi znanimi imeni slovenskega nogometa, Gregorjem Židanom, Željkom Mitrakovićem in po novem tudi z Robertom Korenom, ki je ravno danes postal glavni trener drugoligaša Fužinarja in tudi uradno začel svojo trenersko pot.

Gliha, pred tem trener Kopra, Mure in Gorice, je selektor mlade reprezentance postal januarja 2015, potem pa leta 2018 z NZS podaljšal sodelovanje. V kvalifikacijah za evropsko prvenstvo 2017 je Gliha s Slovenijo pristal na tretjem mestu za Italijo in Srbijo, prehitel pa je Irsko, Litvo in Andoro. V kvalifikacijah za evropsko prvenstvo 2019 je bila Slovenija pod njegovim vodstvom v svoji skupini druga za Francijo, prehitela pa je Črno goro, Kazahstan, Bolgarijo in Luksemburg.

Za zdaj še brez odziva

Gliha se na našo prošnjo za komentar afere za zdaj še ni odzval. Podobno velja za tiskovnega predstavnika NZS Matjaža Krajnika in direktorja slovenskih reprezentanc Pavlina.

Velik del NZS na čelu z njenim predsednikom Radenkom Mijatovićem je danes sicer v Moldaviji, kjer člansko reprezentanco Slovenije zvečer čaka tekma lige narodov.