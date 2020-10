Legendarni kapetan pojasnil, zakaj ni več zdržal v Celju

''V tej celjski zgodbi se nisem več videl,'' nam je zaupal Robert Koren, ki je prejšnji teden preživel v druščini mladih reprezentantov. Nikakor naključno, saj je segel v roke Nogometni zvezi Slovenije in postal pomočnik selektorja mlade reprezentance Primoža Glihe. Ker pa ga vleče tudi na samostojno trenersko pot, bi lahko prišlo do nove spremembe kaj kmalu. Morda že danes!

Pri celjskem klubu je več kot leto dni pomagal strokovnemu vodstvu, bil tesno povezan z glavnim trenerjem Dušanom Kosićem in sodeloval pri zgodovinskem uspehu, prvem naslovu državnega prvaka. Bilo je zelo čustveno, vendarle je Celje klub, ki ga nosi Robert Koren globoko v srcu. Pri njem se je dokazal, si prislužil prve pozive v reprezentanco.

Sodelovanje s strokovnim štabom je trajalo do 1. septembra, nato pa se je nekdanji kapetan slovenske izbrane vrste umaknil s položaja. Ker se je takrat izpraznilo tudi mesto športnega direktorja, so Slovenijo preplavile govorice, da bo 40-letni Korošec prevzel ravno ta položaj. No, zgodba se je zasukala v povsem drugačno smer.

Glihi pomagajo Mitraković, Židan in ... Koren!

Selektor mlade reprezentance Primož Gliha širi krog pomočnikov. Foto: Urban Urbanc/Sportida Ne le, da je Koren zapustil Celje, nove trenerske izzive je našel povsem drugje. Pri reprezentanci do 21 let, ki jo čaka velik izziv, največji v zgodovini. Pripravlja se namreč na evropsko prvenstvo, na katerem bo imela, podobno kot Madžarska, prednost domačega igrišča.

Krovna zveza ne želi ničesar prepustiti naključju. Mladi izbrani vrsti omogoča delo s strokovno ekipo, ki ne primanjkuje bogatih izkušenj. V njej namreč nista le selektor Primož Gliha in pomočnik Željko Mitraković, ampak tudi Gregor Židan, nekdanji branilec Olimpije, Maribora in zagrebškega Dinama, ki ga je življenjska pot usmerila tudi v politiko, in Robert Koren!

Nekdanji slovenski reprezentant, strelec nepozabnega zadetka izpred desetih let, ko je v Južni Afriki zatresel mrežo Alžirije in prinesel Sloveniji prvo (za zdaj tudi edino) zmago na velikem tekmovanju, se je priključil reprezentančnemu taboru. ''Postal sem pomočnik selektorja. Ko sem se razšel s Celjem, sem začel iskati nove izzive. Po pogovoru z direktorjem reprezentanc Miranom Pavlinom in selektorjem mlade reprezentance Primožem Gliho nisem dolgo kolebal. Hitro smo se ujeli in pognali zadevo,'' je predstavil novost ambiciozni Korošec, željan novih izzivov in dokazovanj.

Verjame, da bodo igrali pred polnimi tribunami

Mladi slovenski reprezentanci želi pomagati, da bi se prihodnje leto na Euru (skupinski del bo na sporedu zadnji teden marca, izločilni del pa dva meseca pozneje) izkazala čim boljše in okoliščine, ki ji gredo v prid (domače tekme bo igrala na slovenskih tleh), izkoristila za odmeven rezultat. Foto: Grega Valančič/Sportida Zelo ga je zanimalo, kako poteka delo v mladi izbrani vrsti. Radovednost je lahko že potešil, in po prvem tednu dela z upi slovenskega nogometa priznal, da mu je v veliko veselje. Žal mu je le povečanega števila pozitivnih primerov na testiranju na novi koronavirus, ki so onemogočili izvedbo prijateljskih tekem z Albanijo in Madžarsko, tako da se je druženje mladih fantov prekinilo v nedeljo. Brez ''pike na i,'' ki bi jo omenjeni tekmi zagotovo predstavljali. ''Ni enostavno biti skupaj en teden, zgolj trenirati in čakati,'' je pristavil. Dobro ve, da nogometašem predstavlja največjo kazen, če ostanejo brez tekem. Brez adrenalina in dodatnega naboja.

''Vsi člani strokovnega vodstva smo zelo izkušeni. To znanje bomo skušali prenesti na fante in jim pomagati, da se bodo na Euru predstavili v čim boljši luči. Euro je veliko tekmovanje. Govorimo o reprezentanci U-21! Fantje so si z igrami zaslužili podporo. Igramo na domačih tleh, verjamem, da bodo lahko takrat navijači že prišli na stadion. Da bodo spodbujali igralce in da bo to uspešna in lepa zgodba,'' je Koren prepričan, da bi lahko Slovenija prihodnje leto igrala še kaj več od zgolj stranske vloge.

"Ni se več dalo iti po skupni poti"

Pri celjskem klubu je dobro leto sodeloval s strokovnim vodstvom in pomagal trenerju Dušanu Kosiću, 1. septembra pa se je sodelovanje končalo. Foto: Vid Ponikvar V mladi reprezentanci je srečal tudi nekaj njemu zelo znanih obrazov. To so bili namreč nogometaši Celja, s katerimi je v prejšnji sezoni vzpostavil poseben odnos, poln medsebojnega spoštovanja.

''Seveda jih dobro poznam, poznam pa tudi ostale, saj so bili tekmeci Celjanom v ligi. Lahko rečem, da so vsi pokazali pravi odnos. Le tako lahko dosežemo uspešno zgodbo. Ne smemo poleteti, ampak iti korak za korakom. Trening za treningom,'' je pojasnjeval v podobnem slogu, polnem skromnosti in ponižnosti, kot ga je uporabljal med prejšnjo sezono, ko je bilo Celje blizu slovenskega vrha. Prinesel je pozitiven rezultat. Na koncu je Kosićeva četa prehitela vse in postala prvak!

Ko je prišel v Celje, je bila še prisotna ideja, da bi nekoč nadaljeval pot kot športni direktor, a ga je pozneje povsem prevzelo trenersko delo, tako da se želi dokazovati na tem področju. ''Hočem biti trener, ne pa športni direktor,'' je odločen. Foto: Ana Kovač

''Spisali smo enkratno zgodbo. Skupaj smo bili več kot leto dni, se naučili veliko stvari drug od drugega, pridobili izkušnje. Na koncu so se pojavili novi izzivi, tako da smo s strokovno ekipo in vodstvom kluba prišli do zaključka, da se preizkusim v drugih zadevah. Tudi sam se vedno bolj vidim v trenerskih vodah. Zelo me zanimajo. Po letu dni delovanja v Celju sem prišel do trenutka, ko se ni dalo več iti po skupni poti. Pa ni prišlo do zamer ali trenj. Ne. Prišlo je samo do različnih pogledov na samo delovanje. Z moje strani ni nobenih zamer,'' je že kar sam načel občutljivo temo. Torej le ni prišlo do spora s trenerjem Dušanom Kosićem?

Stvari so šle v drugo smer, kot bi si želel sam

"V tej celjski zgodbi se nisem videl, tudi na igrišču so šle stvari malce v drugo smer. Ni pa bilo nobenih težav z moje strani," poudarja 40-letni Korošec. Foto: Vid Ponikvar Ko so Celjani v začetku septembra predstavili spremembe v klubu, je bilo dogajanje skrivnostno. Koren se je zavil v molk, na svoj račun so prišli večni nergači in si dali duška s tem, da je lovorika (pre)velik uspeh celjskega kluba, kar je, več kot očitno, sprlo sodelavce in pripomoglo, da je Celje iz dneva v dan izgubljalo vse več članov ''šampionske'' posadke.

''Nikoli ne potenciram določenih zadev v medijih, lahko pa povem, da z moje strani ni prišlo do kakih prepirov ali česa podobnega. Bili so pač različni pogledi na delovanje članske ekipe. Ocenil sem, da se v tej zgodbi ne vidim. To sem sporočil strokovnemu vodstvu in vodstvu kluba, nato smo se razšli. V klubu sem bil tudi po tistem času, tako da z moje strani ni zamer. S klubom smo naredili čudovito zadevo, krasno stvar. Klub se je nato glede idej, smernic sodelovanja z vlagatelji odločil tako, kot se je. V tej celjski zgodbi se nisem videl, tudi na igrišču so šle stvari malce v drugo smer. Ni pa bilo nobenih težav z moje strani. Razšli smo se korektno,'' je zadovoljen v srcu, da lahko že jutri stopi v Celje, v klubske prostore in brez slabe vesti pogleda v oči vsakomur.

Zanima ga dolgoročen projekt

V karieri ni hotel nikoli preskakovati stvari, ampak vedno iti korak za korakom. Takšen je bil že kot igralec, ko se je iz Celja najprej odpravil na dokazovanje na Norveško, postopno napredoval, šele nato pa dočakal ponudbo iz Anglije, kjer je pustil velik pečat in postal ne nazadnje tudi kapetan premierligaša! Korak za korakom želi napredovati tudi kot trener. Začel je delo z mlajšimi kategorijami pri Dravogradu, nadaljeval kot sodelavec strokovnega štaba pri Celju, kjer se je veselil državnega naslova, zdaj pa izkuša delo v mladi reprezentanci.

Slovenske navijače je najbolj navdušil pred desetimi leti z zadetkom za zmago proti Alžiriji na svetovnem prvenstvu v Južni Afriki. Foto: Vid Ponikvar

Poleg udejstvovanja v izbrani vrsti do 21 let pa ga zanima tudi samostojna trenerska pot. Tudi tam želi napredovati korak za korakom. ''Verjamem, da bo v prihodnje prišla kakšna priložnost za glavnega trenerja. Zanimajo me zanimive zgodbe, nek dolgoročen projekt, pri katerem mi je povsem vseeno, ali sem glavni trener ali pomočnik,'' želi oplemeniti tudi trenersko pot. Želje bi lahko kmalu postale uslišane, saj se dogaja nekaj tudi na tem področju. Morda bo kaj več znanega še danes!