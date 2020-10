Velika smola Celjanov pred derbijem z Olimpijo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenski nogometni prvak Celje je zelo ponosen na široko paleto reprezentantov. Ta mesec so dejavni v številnih izbranih vrstah, a jo je kar dvema zagodlo zdravje. Tako Denis Marandici (Moldavija) kot Advan Kadušić (Bosna in Hercegovina) se v knežje mesto vračata poškodovana, kar bo otežilo delo trenerju Dušanu Kosiću, ki pripravlja izbrance na zahteven nedeljski izpit, gostovanje pri ljubljanski Olimpiji.

Navijači Celja bodo v nedeljo, ko bodo branilci državnega naslova gostovali v Stožicah, spremljali na delu spremenjeno obrambno zasedbo. V uradni enajsterici so bili vajeni gledati Advana Kadušića in Denisa Marandicija, a sta legionarja v vrstah Celja konec prejšnjega tedna zbolela, tako da nekaj časa ne bosta mogla pomagati soigralcem. Iz reprezentančnih taborov se v knežje mesto vračata s poškodbo.

Debitiral za BiH in se poškodoval

Advan Kadušić je v Zenici debitiral v dresu BiH proti evropski velesili Nizozemski. Foto: Reuters Advan Kadušić je v nedeljo debitiral v dresu Bosne in Hercegovine, ko je pomagal reprezentanci do remija z močno Nizozemsko (0:0).

Odigral je prvi polčas in vpisal krstni nastop v državnem dresu, nato ga je zamenjal član Arsenala Sead Kološinac. Poškodoval si je mišico (zadnja loža) na nogi, tako da je že zapustil reprezentančne priprave in z BiH ni odpotoval na Poljsko, kjer jih v sredo čaka nova tekma lige narodov.

Koleno? Ne, gleženj.

Denis Marandici je v šampionski sezoni Celja zbral 16 prvoligaških nastopov. V tej sezoni je odigral vseh pet tekem. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Dvoboj lige narodov pa je bil usoden tudi za njegovega klubskega soigralca Denisa Marandicija. Moldavijec, ki je tesno povezan s Portugalsko, si je na zadnjem gostovanju Moldavije v Atenah poškodoval gleženj. Bolečine so bile hude, nesrečnega levega bočnega igralca pa so v 66. minuti s posebnim vozilom odpeljali z igrišča.

Čeprav so moldavski mediji sprva pisali, da naj bi si huje poškodoval koleno, je dejanska poškodba branilca Celja nekoliko drugačna. Ima poškodovan gleženj, dodatni zdravstveni pregledi pa bodo pokazali, kako dolgo bo odsoten z igrišč.

Marandici se bo v Slovenijo sicer vrnil skupaj s slovensko nogometno reprezentanco, ki bo v Kišinjevu gostovala v sredo. Zanimivo je, da je Marandicijev reprezentančni soigralec tudi Mihail Caimacov (Olimpija), s katerim bi se lahko v Prvi ligi Telekom Slovenije pomeril v nedeljo.

Ko sta se nazadnje pomerila Celje in Olimpija, se je v knežjem mestu pisala zgodovina. Foto: Grega Valančič/Sportida

Celjani so tako pred derbijem 7. kroga ostali brez dveh pomembnih členov v obrambni vrsti. V Ljubljani bodo naskakovali tretjo zaporedno zmago v tej sezoni, Olimpija pa se jim bo poskušala maščevati za remi v zadnjem krogu prejšnje sezone, ki je Celjanom zagotovil naslov državnega prvaka. Na tisti tekmi sta Celjanom do zlata vredne točke pomagala tudi Kadušić in Marandici …